鈺齊董事長林文智接任義雲會會長 雲嘉三縣市長見證

中華民國義雲會6日於劍湖山王子大飯店舉行第4、5屆會長交接；縣長張麗善祝賀鈺齊國際（9802）董事長林文智接任會長，也感謝霹靂國際多媒體（8450）董事長黃文章擔任會長期間對雲林工商業發展及公益活動貢獻，並期許義雲會未來持續促進雲嘉企業合作，繁榮地區產業發展。

張麗善同時表示，面對美國高關稅衝擊，雲林縣政府已成立因應小組，跟所有農工商科技企業站在一起，全力協助度過難關與爭取權益。

匯聚雲嘉地區上市櫃企業主、素有「中台灣產業風向球」之稱的義雲會，今天在張麗善監交下，第四屆會長霹靂國際多媒體董事長黃文章圓滿卸任，將印信交棒給第五屆新任會長林文智。嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、立委張嘉郡、王惠美、蔡易餘等人都到場見證。

林文智不僅是全球戶外功能鞋大廠的掌舵者，更挾著鈺齊國際2025年營收歷年次佳、本業獲利實質成長的亮眼成績單接任會長。義雲會現有64家會員廠商，包括鈺齊、霹靂、和大（1536）、彰源（2030）、巧新（1563）、愛之味（1217）、台蠟（1742）等，總市值逾3,000億元。

林文智在致詞時明確指出，面對全球供應鏈重組與氣候變遷挑戰，未來將以勇毅篤行的的企業精神，偕同會員企業落實ESG轉型，並透過鈺齊的跨國實戰經驗，共同拓展宏觀視野，對接國際趨勢。

林文智表示，接任義雲會會長是對鈺齊集團持續深耕雲嘉的肯定，回顧鈺齊2025年營運表現，儘管面臨匯率波動與關稅議題干擾，全年合併營收仍達172.95億元、年增18.3%，創下歷年次佳紀錄。

而在獲利能力方面，2025年營業利益達15.92億元、年增25.2%，顯示本業獲利動能強勁，雖然稅後淨利受業外匯兌評價影響略有波動，但若還原匯兌影響數後，本業EPS高達6.43元 ，優於2024年的5.96元，彰顯集團經管效能顯著提升。

展望2026年，林文智強調，隨著美國關稅政策明朗化，品牌客戶下單動能已見逐步回溫，集團將持續執行「多品牌、多產區」策略，特別是2025年下半年加入量產的印尼齊樺新廠與越南鈺騰新廠，預計2026年將持穩擴增產銷規模，為集團注入新一波成長動能。

張麗善表示，義雲會是一個重要平台，讓雲嘉地區企業主們有交流思維、理念的機會，更促進跨區域、跨業別及跨世代的企業主，在各面向多元化的交流，擴大及深化台灣的經濟力。

在過去幾年，義雲會成員們齊心協力，共同舉辦了一系列圓滿成功的產業交流活動，創造了許多企業間的合作機會，也進一步促進了雲嘉地區的經濟繁榮，衷心地感謝大家對產業的熱情奉獻。

正面臨美國高關稅衝擊的此刻，張麗善亦憂心的指出，台灣輸美產品共471項未列入122條款豁免清單，包含蝴蝶蘭、藥用化學品等品項，短期內無法享有豁免待遇，勢必對出口導向產業及相關供應鏈造成影響。

在農業方面，原先豁免對等關稅的2,072項產品中，有261項為農產品，涵蓋了蝴蝶蘭、茶葉、樹薯粉等主力輸美品項，以及咖啡、鳳梨酥、火鶴、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果與觀賞蛙等多項產品。但政策轉變之後，有27項農產品沒有被列入豁免清單，農產品出口環境面臨新的挑戰。

張麗善說，農產品未列入豁免清單，就雲林縣受影響項目而言，蝴蝶蘭與吳郭魚為重點關注產業。在蝴蝶蘭部分，雲林縣種植面積69.26公頃，約占全國9.6%。原本專屬豁免關稅為0%，現調整為與各國一致課徵關稅，原預期可形成的相對競爭優勢恐暫時無法實現，對外銷市場拓展帶來壓力。

在吳郭魚部分，雲林縣養殖面積約133公頃，占全國4.21%。主要出口競爭對手為中國大陸及巴西、越南、泰國等國家，原競爭國家稅率介於20%至50%不等，如依最新公布機制全球統一課徵相同稅率，台灣出口美國的價格優勢將進一步削弱，對養殖戶營運影響不容忽視。

張麗善強調，雲林縣為重要製造與加工產業基地，機械零組件、紡織、塑膠及食品加工等產業亦與美國市場往來密切。縣府已責成相關局處啟動產業影響評估機制，持續盤點可能受衝擊的產業，蒐集業界意見，並即時掌握政策後續執行細節與行政規範調整，以及協助經濟部舉辦退稅指引說明會，確保廠商權益。

因應此次國際經貿變動，雲林縣政府提出兩項建議方向：一、捍衛本國農工商科技產業權益，建請中央持續與美方溝通協商，積極爭取我國取得具相對優勢的最佳待遇，以降低出口衝擊。

二、建請中央強化補助與輔導措施，協助農產業升級轉型、拓展多元市場並加強行銷推廣，同時提供必要金融與技術支持，提升國產農產品及工業產品競爭力。

張麗善表示，面對全球經貿環境快速變動，縣府已經成立因應小組，跟所有農工商科技企業站在一起，強化中央與地方協力合作，整合各項資源，協助企業與農民穩健因應挑戰，維持雲林在地產業的競爭力與永續發展動能，爭取農民與工商業者權益。

義雲會新任會長林文智(左)感謝黃文章(右)擔任會長期間，對會務推動的貢獻。記者宋健生／攝影