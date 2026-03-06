桶裝瓦斯也漲價？ 中油：3月確定不會漲

近期中東情勢緊張、推升國際油價，有媒體報導台塑3月2先漲LPG每公斤0.6元，中油沒有同步調漲，因此下周中油恐跟進調漲。中油澄清，3月1日已發布新聞稿說明，配合政府穩定物價政策，3月份LPG（液化石油氣）價格不調整。

中油每月1日會公布下月液化石油氣價格，中油3月1日透過新聞稿表示，為配合政府穩定物價政策，2日凌晨零時起，3 月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油指出，依液化石油氣價格每月檢討調整機制調價原則，115年3月份液化石油氣每公斤應調漲0.6元，但為配合政府穩定物價政策，價格不調整，由中油暫行吸收，並將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討。中油統計，今年1月份液化石油氣產品累計吸收金額8億元。