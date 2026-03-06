民團反對興達5舊燃氣機組延役 台電：不延役難支撐高雄高科技用電需求

台電興達電廠二期更新改建計畫將5部舊燃氣機組延役至2037年，10日將召開環評前公開會議，民團訴求應如期於2026年及2027年陸續除役。台電表示，若舊燃氣機組全數如期除役，將難以支撐高雄持續吸引人工智慧（AI）、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。

根據「興達電廠第二期更新改建計畫」，台電規畫新增2部燃氣發電機組及5部舊燃氣機組延役至2037年，環評前公開會議將於10日召開。民團則指台電在2019年「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」環評中承諾5部舊燃氣機組，於2026及2027年陸續除役。

針對興達電廠更新計畫中既有燃氣機組規劃保留延役，台電6日表示，興達二期計畫除滿足高雄用電成長需求，同時以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，既有燃氣機組也持續自主改善環保排放，自2019年起以125億元翻新核心組件，目前完工後氮氧化物排放量大幅降低超過5成，台電承諾持續維持穩定供電，同時兼顧空氣品質改善。

台電說明規劃興達第二期更新改建計畫，新建2部總裝置容量280萬瓩以下的新燃氣複循環機組，就近供電提升電網韌性，並搭配最新污染防制設備，預計2032年起陸續供電。

台電強調，興達電廠一期新燃氣機組（390萬瓩）雖已陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役（210萬瓩），若既有燃氣機組（220萬瓩）全數如期除役，電廠總發電容量將「不增反減」，難以支撐高雄持續吸引AI、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。

台電表示，對於興達二期計畫，將在環境影響說明書中完整說明新機組上線及既有燃氣機組延役的必要性，並將針對空污進行模擬及評估，確保供電穩定並兼顧高雄環境空氣品質。