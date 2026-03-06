快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

民團反對興達5舊燃氣機組延役 台電：不延役難支撐高雄高科技用電需求

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
民團反對興達5舊燃氣機組延役10年，台電表示，若既有燃氣機組全數如期除役，電廠總發電容量將「不增反減」，難以支撐高雄持續吸引AI、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。圖為高雄興達發電廠。圖／聯合報系資料照
台電興達電廠二期更新改建計畫將5部舊燃氣機組延役至2037年，10日將召開環評前公開會議，民團訴求應如期於2026年及2027年陸續除役。台電表示，若舊燃氣機組全數如期除役，將難以支撐高雄持續吸引人工智慧（AI）、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。

根據「興達電廠第二期更新改建計畫」，台電規畫新增2部燃氣發電機組及5部舊燃氣機組延役至2037年，環評前公開會議將於10日召開。民團則指台電在2019年「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」環評中承諾5部舊燃氣機組，於2026及2027年陸續除役。

針對興達電廠更新計畫中既有燃氣機組規劃保留延役，台電6日表示，興達二期計畫除滿足高雄用電成長需求，同時以新機組加上既有機組「空污不增量」為前提，既有燃氣機組也持續自主改善環保排放，自2019年起以125億元翻新核心組件，目前完工後氮氧化物排放量大幅降低超過5成，台電承諾持續維持穩定供電，同時兼顧空氣品質改善。

台電說明規劃興達第二期更新改建計畫，新建2部總裝置容量280萬瓩以下的新燃氣複循環機組，就近供電提升電網韌性，並搭配最新污染防制設備，預計2032年起陸續供電。

台電強調，興達電廠一期新燃氣機組（390萬瓩）雖已陸續上線，但廠內燃煤機組同步陸續除役（210萬瓩），若既有燃氣機組（220萬瓩）全數如期除役，電廠總發電容量將「不增反減」，難以支撐高雄持續吸引AI、半導體等高科技企業進駐帶來的用電增長。

台電表示，對於興達二期計畫，將在環境影響說明書中完整說明新機組上線及既有燃氣機組延役的必要性，並將針對空污進行模擬及評估，確保供電穩定並兼顧高雄環境空氣品質。

美伊戰事造成國內輸入性通膨？主計總處：3月衝擊有限 長期看預測

美國伊朗爆發戰事，國際油價及天然價格明顯波動，是否造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，昨天國際OPEC（石油輸出國組織）油價已到一桶90美元，國際油價波動很大，要密切關注。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，因2月農曆春節服務價格喊漲，在去年低基期情況下，2月CPI年增率較1月上升0.64個百分點至1.75%，1、2月年增率平均1.23%。外食及房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至1.85%，漲幅45個月最低，外食年增率也降至2.80%，終止連續15個月大於3%。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

