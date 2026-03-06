快去加油！下周汽油1公升恐大漲3元 95無鉛31.9元

中油浮動油價公式指標油價4天漲14.33美元，加上新台幣貶值，預估下周汽油零售價每公升漲3元，柴油每公升漲1.1元，調漲後，92無鉛汽油飆30元大關，銷售量最大的95無鉛汽油，每公升31.9元。

中油公司以3月2日至5日的7D3B周均價為85.14美元計算，較上周均價70.81美元上漲14.33美元，加上本周新台幣兌美元匯率31.605元，較上週的31.379元貶值0.226元，估算下周油價。汽油零售價每公升應調漲4.8元，柴油應調漲4元，但受限於亞鄰最低價的天花板，漲幅縮小。

中油表示，汽油每公升4.8元的漲幅，但觸及韓國油價天花板，因此中油將吸收1.8元，每公升調漲約3元；柴油每公升4元的漲幅，因觸及日本柴油價格的天花板，因此中油將吸收3元，每公升調漲約1.1元。

若按至3月5日國際油價估算，下周92無鉛汽油每公升30.4元，95無鉛 31.9元，98無鉛33.9元；柴油每公升28.1元。

中油表示，由於下周油價調整情形要計算到3月6日的國際油價，因此實際調整金額須等到周日中午12時才會公告。