春節影響 2月CPI年增1.75%創十個月新高

主計總處6日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.75%，漲幅較1月的0.69%顯著擴大，並寫下近十個月新高；若剔除蔬果及能源後，核心CPI年增率則為2.6%。主計總處解釋，2月適逢農曆春節影響，導致服務類價格漲幅擴大，但以1、2月合併觀察，整體物價仍平穩。儘管中東戰火延燒，但在政府平穩物價措施下，預估3月CPI年增率仍有很大機會維持在2%通膨警戒線以下。

雖然2月CPI漲幅明顯，但若將1、2月合併觀察以排除春節因素干擾，平均CPI年增率為1.23%，核心CPI則為1.93%。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，2月物價受春節服務類品項循例加價影響，加上去年春節落在1月、基數較低，導致漲幅擴大，但整體走勢仍低於2%通膨警戒線，表現尚屬平穩。

觀察七大類變動，以雜項類年增5.06%、教養娛樂類年增4.55%漲幅最為顯著，主因是旅遊團費及個人照顧服務費受春節影響上漲。居住類年增2.06%，其中房租漲幅1.85%，雖維持增勢，但已寫下近45個月新低。食物類表現相對平穩，年增率僅0.21%，其中外食費年增2.8%，漲勢不僅連四個月縮小，更終止連續15個月漲幅破3%的紀錄，顯示外食價格壓力已趨緩。

在行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資方面，雞蛋年增率達28.44%，寫下34個月新高。曹志弘對此解釋，蛋價漲幅偏高主因是去年2月基數極低所致，預計7月才能完全排除基期效應；至於豬肉漲幅6.65%，也寫下近五個月最小漲幅，反映批發市場供應充足，價格持續平穩。

針對近期中東衝突導致能源價格波動，2月國際原油均價為每桶67.90美元，但3月5日已飆升至90.1美元。曹志弘強調，國內設有汽柴油「雙緩漲」及亞鄰最低價機制，加上關鍵原物料稅負減徵，政府會確保物價穩定，國際油價波動不會完全反映在國內CPI。

主計總處評估，雖然3月物價將持續受國際能源價格擾動，但在政府穩定措施下，衝擊相對有限，預估3月CPI年增率仍有很大機會低於2%，甚至低於2月的1.75%。至於電價調整可能帶來的影響，則需視3月底電價審議委員會決議後，再進行評估。