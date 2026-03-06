快訊

資誠：2024年OECD女性全職就業率下滑1.3個百分點

中央社／ 台北6日電

適逢國際婦女節，資誠（PwC）發布調查顯示，2024年經濟合作暨發展組織（OECD）國家的女性就業前景改善速度趨緩，其中女性全職就業率下降1.3個百分點，為2011年設立以來首見；這也反映女性占比較高的行政、服務業被人工智慧（AI）取代速度，高於男性占比較高的其他職位。

資誠本週發布2026全球女性工作指數報告（Womenin Work Index 2026），顯示過去10多年來，隨著女性勞動參與率提升及性別薪酬差距逐步縮小，OECD國家的女性職場平權整體表現持續改善。

不過，調查也發現，在全球經濟成長放緩、就業需求疲弱及勞動市場結構轉變的影響下，女性就業前景的改善速度明顯趨緩，2024年更創下新冠疫情以來最小幅度的進步。根據調查，OECD33國的女性工作指數平均得分在2024年小幅上升至69.6分，年度增幅僅0.6分，約為過去長期平均改善速度的一半，亦為疫情後最慢的一年。

報告分析，2024年OECD國家女性勞動參與率73%，較前一年增加0.4個百分點，並延續自2011年以來的長期上升趨勢。同時，性別勞動參與率差距持續縮小，2024年降至8.5%，顯示男女進入勞動市場的差距逐步收斂。

在薪酬方面，性別薪酬差距亦呈現改善趨勢。2024年OECD平均性別薪酬差距降至12.4%，較前一年降低0.6個百分點，此降幅大於2011至2023年的年平均降幅0.3個百分點，顯示邁向同工同酬的動能持續增加。

然而，報告亦指出，女性勞動參與的增加並未完全轉化為相對應的就業機會。2024年女性勞動力參與率上升0.4個百分點的同時，女性失業率亦上升0.2個百分點至5.5%，且女性全職就業率下降1.3個百分點，為女性工作指數自2011年設立以來首次出現女性全職就業比例下滑。

報告指出，此現象反映出，有就業意願的女性增加，但是全職就業市場無法完全吸納新增的女性勞動力，同時年輕女性「不就學、不就業」的比率上升，對女性就業穩定性與職涯發展形成新的挑戰。

資誠（PwC Taiwan）共融與多元（Inclusion andDiversity Leader）負責人簡汎亞提醒，當前有就業意願的女性增加速度已超過就業機會的成長，顯示女性占比較高的初階行政及服務業職位受AI取代的速度，高於男性占比較高的勞力密集或技術維修職位。

簡汎亞表示，女性勞動參與及就業率是推動經濟成長的重要力量，企業與政策制定者除投資於彈性工作制度、托育支持與職涯發展機制外，還應提供數位與AI協作技能培育，並鼓勵女性進入傳統上由男性主導的領域，例如數位建設、精密維修等，確保女性在AI時代不僅能進入職場，也能長期留任並持續成長。

