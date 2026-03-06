戰火推高油價台塑LPG喊漲 中油：3月價格不調整

中東戰火推升國際油價，媒體報導台塑2日已先調漲液化石油氣（LPG）每公斤新台幣0.6元，中油下週恐跟進調漲。中油今天澄清，報導並非事實，日前已說明配合政府穩定物價政策，3月LPG價格不調整。

中油1日發布新聞稿表示，3月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

事實上，中油桶裝瓦斯價格因疫情影響，凍漲長達4年10個月，直到去年11月才重新開始調漲，以適度反映成本。