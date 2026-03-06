美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部長龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院備詢。蘇清泉質詢說，我國天然氣來源3分之1是來自荷莫茲海峽，另外是印尼、美國各3分之1？龔明鑫說明，是美國和澳洲。蘇直言，台中立委擔心，4月又要開始燒煤。龔否認，表示現在重心還是擺在天然氣，現在約有3成來自中東，7成來自其他地方，盡量用調貨或從現貨市場買，希望補起那3成，這才是現在最重要的工作。

蘇清泉表示，卓榮泰先前說可接受新核能，何謂新核能？卓揆回應，其他國家都在討論的新技術，包括核融合、SMR（小型模組化反應爐）等，要商轉還要一段時間，他的意思是要接觸這些討論，當未來達到核安沒有疑慮、核廢可以處理的情況下，大家取得高度共識，當核能不像過去對環境威脅破壞那麼大，就可以來討論。

蘇清泉表示，很高興卓榮泰頭腦清楚，也跟得上時代，沒再堅持「非核家園」，這是過去錯誤。卓揆表示，傳統核能時代的「非核家園」去年5月17日達成，已經沒有了，現在面對新時代的來臨，民生、產業都需要更開放的能源政策，往這方向全力來接觸。

蘇清泉說，核三廠匡了500多公頃，兩個機組就占地100多公頃，如果要發展新核能，這地方夠穩定，這是最好的地方。卓榮泰說，核三廠經過「核管法」修法後，須經法定程序提出自主安全檢查和再運轉計畫，此由經濟部督促台電進行當中，之後由核安會審核同意後，才能考慮如何處理。