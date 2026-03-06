聽新聞
美伊戰事影響！我國缺天然氣「4月恐全面燒煤」 經長否認：努力調貨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報系資料照

美伊開戰影響國際能源，衝擊我國天然氣供應，經濟部龔明鑫日前曾言燃煤發電為最後手段。國民黨立委蘇清泉今於立法院質詢，提及台中立委憂4月恐要開始燒煤。龔明鑫否認，表示重心擺在天然氣，3成來自中東，7成來自其他地方，盡量調貨或買現貨，補足那3成。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院備詢。蘇清泉質詢說，我國天然氣來源3分之1是來自荷莫茲海峽，另外是印尼、美國各3分之1？龔明鑫說明，是美國和澳洲。蘇直言，台中立委擔心，4月又要開始燒煤。龔否認，表示現在重心還是擺在天然氣，現在約有3成來自中東，7成來自其他地方，盡量用調貨或從現貨市場買，希望補起那3成，這才是現在最重要的工作。

蘇清泉表示，卓榮泰先前說可接受新核能，何謂新核能？卓揆回應，其他國家都在討論的新技術，包括核融合、SMR（小型模組化反應爐）等，要商轉還要一段時間，他的意思是要接觸這些討論，當未來達到核安沒有疑慮、核廢可以處理的情況下，大家取得高度共識，當核能不像過去對環境威脅破壞那麼大，就可以來討論。

蘇清泉表示，很高興卓榮泰頭腦清楚，也跟得上時代，沒再堅持「非核家園」，這是過去錯誤。卓揆表示，傳統核能時代的「非核家園」去年5月17日達成，已經沒有了，現在面對新時代的來臨，民生、產業都需要更開放的能源政策，往這方向全力來接觸。

蘇清泉說，核三廠匡了500多公頃，兩個機組就占地100多公頃，如果要發展新核能，這地方夠穩定，這是最好的地方。卓榮泰說，核三廠經過「核管法」修法後，須經法定程序提出自主安全檢查和再運轉計畫，此由經濟部督促台電進行當中，之後由核安會審核同意後，才能考慮如何處理。

美伊戰事造成國內輸入性通膨？主計總處：3月衝擊有限 長期看預測

美國伊朗爆發戰事，國際油價及天然價格明顯波動，是否造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，昨天國際OPEC（石油輸出國組織）油價已到一桶90美元，國際油價波動很大，要密切關注。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，因2月農曆春節服務價格喊漲，在去年低基期情況下，2月CPI年增率較1月上升0.64個百分點至1.75%，1、2月年增率平均1.23%。外食及房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至1.85%，漲幅45個月最低，外食年增率也降至2.80%，終止連續15個月大於3%。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

勞長洪申翰：勞保調費率尚需社會共識 先研擬鼓勵勞退自提

有關勞保潛藏負債，勞動部長洪申翰表示，2020年政府開始撥補，勞動基金投資效益也很好，創造了勞保財務新高；至於進一步改革，比如調整費率，尚需社會更多共識。至於勞退改革，行政院長卓榮泰表示，先從企業永續治理方面給予獎勵；洪申翰則說，會研擬鼓勵自提，提高誘因。

高速量子運算國家戰略拚二期計畫 量子國家隊走向國際隊

量子科技被視為台灣下一座「護國神山」，國科會昨舉行人工智慧（ＡＩ）新十大建設高速量子運算國家戰略發布會，賴清德總統出席表示，台灣量子科技已從基礎研究邁向應用實踐，前總統蔡英文開啟第一期研究計畫，他將全力支持第二期，關鍵技術為量子運算、矽光子與機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標。

