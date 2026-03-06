快訊

經長：穩物價是重要任務

經濟日報／ 記者洪安怡余弦妙／台北報導

中東情勢緊張引發全球能源焦慮，是否對電價形成調漲壓力？經濟部長龔明鑫5日表示，最終電價由審議委員會決定，但「穩定物價」是國營事業重要任務，會盡量避免造成物價波動。

經濟部於行政院會報告「美以伊衝突對我國能源供應影響與因應」。經濟部表示，將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。

龔明鑫出席「經濟與產業諮詢會」受訪時表示，國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

針對4月供氣挑戰，龔明鑫指出，目前已由經濟部次長賴建信每日召開會議盤點。台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中十條來自中東，其餘20條供應正常。

為補足潛在缺口，龔明鑫指出，已啟動三大主軸應變，包含長約協商、鄰國交換、現貨採購，不過現貨市場雖有供應，但價格波動大，將視價格合理性進行評估。若天然氣調度困難，啟動燃煤備用機組是「後面的手段」，由於4月份起不再是空汙季節管制期，法令上操作彈性較大，「也許到那時候，我們來考慮這個問題。」

至於是否因此動搖電價，龔明鑫強調，國內有雙緩漲機制，包含平穩物價與亞鄰最低價，雖然最終電價由審議委員會決定，但「穩定物價」是國營事業重要的任務，都會盡量避免造成物價波動，下個月的天然氣「也不一定會漲」。

另外龔明鑫昨日與業者座談，工商團體建議政府撥補預算給台電以穩定電價，避免中小企業壓力過大；建議政府優先讓公務機關或國營事業採購國產車，並提供電動物流車補助；針對產創條例第19條之1，建議鬆綁員工分紅配股緩課稅的500萬上限。

