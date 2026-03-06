卓榮泰談新核能：非核家園已達成 新時代需更開放能源政策

因為中東戰爭引發能源危機，各界關注能源議題。對於日前表達接受新核能，行政院長卓榮泰解釋，核融合、SMR等，可以全面去接觸這些討論。傳統核能時代的非核家園已經達成，新時代需要更開放的能源政策。

行政院長卓榮泰率龔明鑫等部會首長，6日下午赴立法院施政方針及施政報告並備詢。

因應中東戰事，各界關注天然氣「斷氣」議題。蘇清泉質詢問及，我國天然氣接收站，三接、四接目前進度如何？

龔明鑫表示，三接現在已經開始營運，但是可能需要有第二期。四接環評已經通過了，現在正在施工。至於進口天然氣來源，包括荷莫茲海峽、美國、澳洲各1/3，目前3月份都已經調到貨，正在處理4月份的調貨。

至於外界關注是否重啟中火煤炭發電，龔明鑫說，目前重心還是擺在燃氣發電，天然氣來源只有30%是從中東來，70%則是從其他地方來，所以貨源是OK的。中東貨源的30%可以提前調貨，或是在現貨市場購買，把這部分的貨源補足，這是現在最重要的工作。

蘇清泉提到，因為中東戰爭引發能源危機，大家關注相關議題；日前卓榮泰表達可以接受新核能，什麼是新核能？

卓榮泰說明，其他國家先進的一些技術，都在討論當中，包含核融合、SMR等，不過要商轉還有一段時間。可以全面去接觸這些討論，未來當新核能到達「核安沒有疑慮、核廢可以處理」的情況，大家取得高度共識，不像過去核能對環境的破壞威脅那麼大，就可以來討論要不要接受新核能。

有關非核家園理念，卓榮泰說，傳統核能時代的非核家園，2025年5月17日已經達成了。現在面對新時代的來臨，民生、產業都需要更開放的能源政策。政府會往這個方向，全力去接觸。

蘇清泉建議，如果要發展新核能，核三廠園區有場地，可以好好考慮。

龔明鑫表示，核三廠在核安會修法之後，必須經過法定程序，提出自主安全檢查跟再運轉計畫，目前經濟部督促台電都在進行當中。最後要由核安會審核同意，才能考慮怎麼處理。其自主安全檢查跟再運轉計畫，過程能不能完全達到最好的安全標準，還必須有多重努力。

另外，有關地方傳出反對風電的意見，卓榮泰表示，多元發展綠能，是國家二次能源轉型的目標，其中風電仍占據相當比例；若在環境敏感地帶，或地方政府有不同意見，絕對不宜去強推任何風電廠。

龔明鑫提到，剛好他上禮拜出訪歐盟，特別注意到荷蘭鹿特丹外海的風機是無聲的，這部分我方未來也會多評估，看是不是有更好的技術，可以降低風機運轉產生的噪音。現在的風機都是比較舊的，2010年時大量蓋的，當時蓋的風機比較吵一點。