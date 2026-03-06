經濟部三枝箭 拚藥業2030產值增至1,800億

總統府5日舉行健康台灣委員會，經濟部表示，將透過三大策略，拚製藥產業產值於2030年增至1,800億，將較2024年倍增，包含投入71億元補助自主研發、60億元支持先進技術、並強化國際鏈結。

健康台灣委員會以「國家藥物韌性整備計畫（2026-2029）」為主題。賴清德總統表示，該計畫將投入240億元預算，以國產國用、智慧調控、國際聯盟三重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴總統也宣布，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

經濟部次長何晉滄表示，國家藥物韌性整備計畫目標是要帶動國內原料藥、學名藥與生物相似藥產值，挑戰從2024年900億元翻倍，成長至1,800億元。盼促成國際商務洽談大於100場，取得實質國際合作訂單大於15件。另掌握關鍵藥品清單（81項製劑、35項原料藥），提高國內自製率與供應穩定度。

何晉滄說明三大策略，一，建構藥品安全網，強化供應韌性。經濟部與衛福部聯手，配合核價加速、健保價格支持與採購誘因。

二，提升製藥技術，穩定供應與產值提升。兩大先進技術，首先是連續製造，可降低25-50%生產成本、減少50-70%廠房空間與人力風險，並節能減碳。其次是綠色化學，引進生物催化、簡化合成步驟，符合ESG國際趨勢，有助取得歐美訂單。

並將鎖定關鍵藥物量產，優先支援具高市場規模、高技術門檻或面臨原廠供應不足風險的藥品。例如：糖尿病藥物（如面臨原廠退出台灣市場的胰島素）、抗凝血藥品、吸入式呼吸道藥品及微球注射劑等。

三，將籌組國家隊，依據資本額與外銷能力，遴選出Team A（具歐美日外銷能力/美國DMF 5張以上的大廠）與Team B（具東協外銷經驗、具潛力的中型廠）。另執行海外拓銷，以「國家形象館」模式，集體參加國際大展，目標接單大於15件。

何晉滄說，預計投入超過131.6億元，包括：先進技術支持（60億元），針對0張國產藥證之必要藥品（≥60項），進行技術開發並技轉國內業者接續量產；補助自主開發（71.6億元），透過A+企業創新研發淬鍊計畫，鼓勵業者導入先進技術、開發首兩張國產藥證，並推動「製劑綁原料藥」。