快訊

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部三枝箭 拚藥業2030產值增至1,800億

經濟日報／ 記者歐芯萌/台北報導

總統府5日舉行健康台灣委員會，經濟部表示，將透過三大策略，拚製藥產業產值於2030年增至1,800億，將較2024年倍增，包含投入71億元補助自主研發、60億元支持先進技術、並強化國際鏈結。

健康台灣委員會以「國家藥物韌性整備計畫（2026-2029）」為主題。賴清德總統表示，該計畫將投入240億元預算，以國產國用、智慧調控、國際聯盟三重點，從源頭產製到臨床使用，全面建構台灣的藥物供應防線。

賴總統也宣布，現行藥價調查機制將研議暫停三年，期間將全面盤點藥品供應體系，建立更完整的藥物韌性基礎，並同步檢討未來藥價調查制度與資源運用方式。

經濟部次長何晉滄表示，國家藥物韌性整備計畫目標是要帶動國內原料藥、學名藥與生物相似藥產值，挑戰從2024年900億元翻倍，成長至1,800億元。盼促成國際商務洽談大於100場，取得實質國際合作訂單大於15件。另掌握關鍵藥品清單（81項製劑、35項原料藥），提高國內自製率與供應穩定度。

何晉滄說明三大策略，一，建構藥品安全網，強化供應韌性。經濟部與衛福部聯手，配合核價加速、健保價格支持與採購誘因。

二，提升製藥技術，穩定供應與產值提升。兩大先進技術，首先是連續製造，可降低25-50%生產成本、減少50-70%廠房空間與人力風險，並節能減碳。其次是綠色化學，引進生物催化、簡化合成步驟，符合ESG國際趨勢，有助取得歐美訂單。

並將鎖定關鍵藥物量產，優先支援具高市場規模、高技術門檻或面臨原廠供應不足風險的藥品。例如：糖尿病藥物（如面臨原廠退出台灣市場的胰島素）、抗凝血藥品、吸入式呼吸道藥品及微球注射劑等。

三，將籌組國家隊，依據資本額與外銷能力，遴選出Team A（具歐美日外銷能力/美國DMF 5張以上的大廠）與Team B（具東協外銷經驗、具潛力的中型廠）。另執行海外拓銷，以「國家形象館」模式，集體參加國際大展，目標接單大於15件。

何晉滄說，預計投入超過131.6億元，包括：先進技術支持（60億元），針對0張國產藥證之必要藥品（≥60項），進行技術開發並技轉國內業者接續量產；補助自主開發（71.6億元），透過A+企業創新研發淬鍊計畫，鼓勵業者導入先進技術、開發首兩張國產藥證，並推動「製劑綁原料藥」。

經濟部 國家隊 藥品

延伸閱讀

國藥國造 4年240億推動藥物韌性整備

國產藥減稅優惠 經濟部：「生技條例」25%投資抵減優惠

賴總統：藥價調查「研議暫停三年」 先盤點藥品供應鏈韌性

政府砸240億推國藥國造 專家肯定：國際藥廠易離開、本土藥廠哪都不去

相關新聞

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

2.35兆套牢中東？台灣陷能源、金融雙重危機

航路受阻 油價本周恐漲破100美元

國際油價六日飆漲，創二○二三年以來新高。高盛集團分析師指出，荷莫茲海峽航運受限的情況比預期嚴峻，沙國將原油出口轉移至紅海港口的能力有限，衝突恐若拖很久，油價很可能在本周突破每桶一百美元。

康舒啟動校園徵才 祭出最高150萬獎學金

AI世代的競爭核心在能源效率與系統整合能力，人才將決定未來三到五年的技術高度！電源解決方案領導廠商康舒科技（6282）啟動2026年校園徵才計畫，首場活動7日於台灣大學登場。針對資料中心電源、電動車與新能源等重點領域擴大招募，職缺涵蓋研發、業務、管理與工程技術等多個類別，更提供碩博士最高150萬元獎學金及20萬元預聘報到獎金，提前布局新世代關鍵技術人才。

2月 CPI 現「階級反轉」 高所得家庭漲2.22%寫13個月新高

不同荷包厚度的家庭，對物價感受出現「階級反轉」。受農曆年節因素帶動，教養娛樂與服務類價格走揚，導致長期承受高通膨壓力的低所得家庭與高齡家庭，2月物價漲幅罕見低於高所得家庭；反觀高所得家庭，2月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.22%，寫下13個月來新高，呈現與平日截然不同的數據表現。

年節掃除需求推升 2月居住類CPI重回2%警戒線

農曆年節大掃除需求帶動，民眾「住的成本」再次承壓。受季節性因素影響，2月居住類消費者物價指數（CPI）年增率重回2% 以上的通膨警戒線，其中家庭管理費年增率衝上8.47%，寫下13年新高；不過，指標性的房租漲勢已見疲態。專家分析，這顯示租金動能已隨高檔盤整的房市同步趨緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。