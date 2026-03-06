美伊戰事造成國內輸入性通膨？主計總處：3月衝擊有限 長期看預測

美國伊朗爆發戰事，國際油價及天然價格明顯波動，是否造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，昨天國際OPEC（石油輸出國組織）油價已到一桶90美元，國際油價波動很大，要密切關注。

主計總處今天發布2月消費者物價指數CPI年增率1.75%，雖是十個月最高，但主要受今年2月農曆春節效應影響。

媒體關切228爆發美伊衝突後，天然氣及石油價格上漲，對國內物價走勢影響，以及是否出現輸入性通膨？曹志弘表示，政府針對汽柴油價格有亞鄰最低價平穩機制，因此國內衝擊不會像國際油價那麼大。另外，關鍵原物料稅稅賦減徵，希望降低國內物價衝擊，保持物價穩定。他判斷，雖然國際油價波動大，但在政府穩定物價機制下，3月衝擊有限，CPI年增率仍可望低於2月的1.75%。

曹志弘表示，每次戰事影響衝擊的面向不同，俄烏戰事影響的農產品供給，這次美伊則是國際能源價格。媒體追問如果戰事持續到4月，是否衝擊加劇？曹志弘表示，長期評估要看之後各種預測。

對於台灣是否存在輸入性通膨風險?曹志弘表示，要密切關注，畢竟原油這一波價格波動很大，2月OPEC油價平均才67.9美元，但昨天一桶已到90美元，國際機構有人預測會破一桶100美元，也有人說不會。