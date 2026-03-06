快訊

中東戰事引發爭搶天然氣 再生能源公會：善用儲能調度提升電網韌性

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
中東戰事引發全球爭搶天然氣， 再生能源公會建議善用儲能調度，提升電網韌性、降低天然氣用量。圖／再生能源公會提供
中東戰事引發全球爭搶天然氣， 再生能源公會建議善用儲能調度，提升電網韌性、降低天然氣用量。圖／再生能源公會提供

近期中東地緣政治情勢升溫，全球天然氣市場再度出現供應緊張與爭搶情形。中華民國再生能源商業同業公會今日表示，台灣電力系統高度依賴天然氣發電，在國際天然氣供應可能出現波動的情勢下，政府與電力調度單位應提前因應，善用既有儲能設施調度能力，適度降低天然氣發電用量，以確保國家能源安全。

公會指出，目前台灣進口天然氣約有85%用於發電，燃氣發電占整體電力結構比重持續上升，2025年燃氣發電占比約47.8%，未來甚至可能突破50%。在此情況下，天然氣供應穩定與否，對台灣電力系統與能源安全具有高度關鍵性。

依現行制度，我國天然氣庫存須維持至少11天安全存量。在全球能源供應鏈受到地緣政治因素影響的情況下，如何降低天然氣消耗速度並延長天然氣安全存量，已成為維護國家能源安全的重要課題。

中華民國再生能源商業同業公會表示，目前台灣儲能系統已具備相當規模，其中調頻備轉（dReg）容量約811.3 MW，電能移轉複合動態調節備轉（E-dReg）容量約1,020 MW，合計達1,831.3 MW。整體儲能設施已具備一定規模的電力調度能力。

公會指出，儲能系統對於提升國家電網韌性具有重要功能。當電力需求快速上升或再生能源發電出現波動時，儲能設備可在短時間內快速釋放電力，協助穩定電網頻率、削峰填谷並提供備轉容量，有效提升電力系統的調度彈性與穩定度。

因此，公會建議台電可適度增加儲能系統整體調度比重，在用電尖峰時段優先透過儲能設備供電，以降低燃氣機組即時發電負載，減少天然氣消耗速度並延長天然氣庫存安全天數。長期發展下藉由調度現有可觀的儲能資源，進一步提升台灣能源自主性及安全性。

公會強調，在全球能源供應不確定性升高的情況下，儲能已成為電力系統不可或缺的重要基礎設施，可視為台灣能源安全的重要支柱之一。透過「再生能源＋儲能＋智慧電網調度」的整體能源策略，不僅可提升電網穩定度與電網韌性，也能降低對進口燃料依賴，為台灣建立更安全且具韌性的能源體系。

再生能源 天然氣 地緣政治

