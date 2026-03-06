春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，因2月農曆春節服務價格喊漲，在去年低基期情況下，2月CPI年增率較1月上升0.64個百分點至1.75%，1、2月年增率平均1.23%。外食及房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至1.85%，漲幅45個月最低，外食年增率也降至2.80%，終止連續15個月大於3%。

主計總處指出，2月CPI較上年同月漲1.75％，主因適逢春節，部分服務費用（如旅遊團費、計程車資及個人照顧服務費等）循例加價或饋贈禮金，加上外食費漲勢延續，與蛋類、肉類價格相較上年同月為高，房租、家庭管理費用、電費，與火車票、交通工具零件及維修費等費用也調升，惟蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI漲2.60％。

七大類中變動較大者，以雜項類上漲5.06％最高，主要是因農曆春節，個人照顧服務費及理容服務費受春節饋贈禮金、循例加價，分別上漲16.88％及4.48％，另外黃金價格上漲，帶動金飾及珠寶等個人隨身用品上漲17.64％。另因去年農曆春節落在1月，也有低基期效應。

同樣受春節影響的是教養娛樂類，年漲4.55％，春節旅遊團費及旅館住宿費等娛樂服務費用加成，但去年2月比較基數較低。

食物類方面，蛋類因基數較低影響，上漲23.41％；肉類、水產品及外食費分別上漲4.27％、3.22％及2.80％，但水果及蔬菜下跌15.71％及8.54％，抵消漲幅。