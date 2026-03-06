快訊

商業服務業景氣分歧　商研院：旺者愈旺衰者愈衰

中央社／ 台北6日電

商研院今天公布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數（CCCIS）已連續22個月下降，估至今年7月可能續降，商研院示警，不均衡復甦存在「旺者愈旺，衰者愈衰」趨勢。

根據商研院（CDRI）商業服務業景氣循環指標系統，同行指標綜合指數（CCCIS）至今年1月，經標準化的景氣循環綜合指數歷經連續22個月下降，已從前高峰的+0.6562降為-0.2052個標準差，並預測今年7月可能持續下降到-0.2971個標準差。

商研院指出，雖此一景氣循環「綜合指數」下降速度比3個月前緩和，但細查各子指標的走勢，不均衡復甦仍然有「旺者愈旺，衰者愈衰」更形分歧的明顯趨勢。

商研院說明，5個子指標中，僅「批發及零售實質GDP」、「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」上升，其餘3個子指標「住宿與餐飲實質GDP」、「實質不動產及住宅服務業GDP」、「服務業受僱員工人數」持續向下。

另一方面，具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」（LCCIS），於2025年第4季出現回轉上升的趨勢，其綜合指數於2026年1月來到+0.2883個標準差。

不過，商研院不諱言，就綜合指數的走勢來看，其上升的速度自去年以來減緩，明顯不如2024年。細查7個子指標，仍然有4個子指標下行，3個子指標上行，顯示引領不均衡復甦的分歧依然存在，尤其「民間實質固定資本形成」由升轉降，「金融及保險業實質GDP」由降轉升，民間投資動能開始衰減，值得注意。

商研院表示，美國總統川普對等關稅案被判違憲違法、空前規模的美以對伊朗的戰事，都增添國際貿易市場更大不確定性，台灣經濟發展因AI產業的國際競爭力極端優勢，也產生產業高度集中與對外市場依賴（包括能源）的高風險，面對的國際市場與秩序動亂可能衝擊也會更大。

面對「結構性失衡」景氣循環衰退風險問題，商研院指出，核心因素主要來自供給面，當市場急速改變，只有足夠能力與資源進行研發改革的企業才能迅速調適，尤其，當網路科技、數位轉型成為創新必要條件，建議政府輔導協助建立例如「公共雲」與「共享平台」，協助供給面改革。

景氣循環 服務業

相關新聞

影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

