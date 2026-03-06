龔明鑫：MOU、ART 合約 進口美天然氣2029年增至25%

卡達能源公司旗下最大LNG設施近日遭伊朗攻擊後，宣布無法執行出口合約，依賴卡達LNG等歐亞各國形同「斷氣」。經濟部長龔明鑫說明，跟美國簽訂的MOU、ART合約之中，將從卡達採購的天然氣，移轉到從美國進口，預計至2029年會增加到25%。

行政院長卓榮泰率龔明鑫等部會首長，6日下午赴立法院施政方針及施政報告並備詢。

因應中東戰事，外界天然氣「斷氣」議題，龔明鑫說明，依據我方長期規劃，跟美國簽訂的MOU、ART合約之中，將從卡達採購的天然氣，一部分慢慢移轉到從美國進口。現行從美國進口大概10%多一點，預計至2029年會增加到25%，降低對於中東地區的進口依賴。

另外界關注能源部分，目前核三重啟進度如何？

龔明鑫表示，核三自主安全檢查已經開始，也跟原廠西屋公司簽訂MOU，很快西屋公司就會派人來共同執行自主安全檢查，仔細看看是不是有老化、需要做一些修正的部分。再運轉計畫，這個月的月底就會送去給核安會。兩部分同時進行。

至於核二重啟評估，龔明鑫指出，核二也會同步進行，只是核二的燃料棒，因為乾式貯存還在建置當中，所以要等燃料棒之後可以拿出來時候，才有辦法做自主安全檢查，時間上會稍微往後一點。