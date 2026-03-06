快訊

何時開始燃煤發電？ 卓榮泰給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美伊戰爭導致全球能源受到衝擊，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電，目前天然氣存量也在11天以上，經濟部昨日也提到燃煤發電將作為最後手段，外界關心何時要開始燃煤發電，對此，行政院長卓榮泰6日表示，因應措施，都會預先做好嚴謹的準備規劃，但隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。

經濟部指出，3月2日已成立能源應變小組並每日召開會議，盤點國內能源供應情形。我國油氣進口來源多元分散，平時亦備妥安全存量，目前石油儲備至少90天、煤炭30天、天然氣至少11天，均符合法規標準。因應地緣政治風險升高，已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量及船期資料，目前石油與天然氣存量天數均高於法定標準。

在電力供應方面，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電。經濟部表示，已備妥備援機制，確保多元調度方案可行，以維持供電穩定。同時將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價與台電財務狀況審慎評估。

經濟部長龔明鑫昨日指出，台灣每月約有30艘天然氣運輸船到港，其中約10艘來自中東，若情勢變化會盡快尋找替代氣源。若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組這也會是「最後的手段」。由於4月起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們再來考慮這個問題」。

龔明鑫 天然氣 卓榮泰 央行

影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

