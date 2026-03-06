何時開始燃煤發電？ 卓榮泰給出答案

美伊戰爭導致全球能源受到衝擊，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電，目前天然氣存量也在11天以上，經濟部昨日也提到燃煤發電將作為最後手段，外界關心何時要開始燃煤發電，對此，行政院長卓榮泰6日表示，因應措施，都會預先做好嚴謹的準備規劃，但隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。

經濟部指出，3月2日已成立能源應變小組並每日召開會議，盤點國內能源供應情形。我國油氣進口來源多元分散，平時亦備妥安全存量，目前石油儲備至少90天、煤炭30天、天然氣至少11天，均符合法規標準。因應地緣政治風險升高，已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量及船期資料，目前石油與天然氣存量天數均高於法定標準。

在電力供應方面，我國進口液化天然氣（LNG）約八成用於發電。經濟部表示，已備妥備援機制，確保多元調度方案可行，以維持供電穩定。同時將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價與台電財務狀況審慎評估。

經濟部長龔明鑫昨日指出，台灣每月約有30艘天然氣運輸船到港，其中約10艘來自中東，若情勢變化會盡快尋找替代氣源。若天然氣調度面臨困難，啟動燃煤備用機組這也會是「最後的手段」。由於4月起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們再來考慮這個問題」。