快訊

中東戰火浮生錄？30幾人花24小時才抵台 遊客：慎選旅行社比政府可靠

鴻海董事長劉揚偉曝「開發摺疊機是肯定的」 傳與客戶開發新產品

虎斑貓默默守護「全盲小白貓」走到哪跟到哪 網淚崩

聽新聞
0:00 / 0:00

中華迎戰日本 台灣運彩開受讓球迷集氣搶勝

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

2026世界棒球經典賽，中華隊將於3月6日下午6時迎戰日本隊，這是繼2024年世界棒球12強賽冠軍戰後兩隊首次交鋒，台灣運彩開出讓分盤，日本隊讓4.5分賠率1.52，中華隊受讓賠率1.95。

中華隊在12強賽拿下冠軍，證明了台灣棒球的實力，儘管經典賽日本有多名美國職棒球星助陣，本場比賽更會派上美職世界大賽的MVP山本由伸先發，看板球星大谷翔平則可能擔任第一棒開路先鋒，但球是圓的，未到最後一個出局數中華隊都有機會爭取勝利。

中華隊在C組首戰對澳洲未拿下勝利，但中華隊出線仍有希望，接下來3場比賽更需要全台球迷集氣，祈願中華隊過關斬將挺進8強。

本場賽事中華隊是後攻的主場球隊，投注時請特別注意。

日本隊 美國職棒 日本

延伸閱讀

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

相關新聞

影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。