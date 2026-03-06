快訊

苗栗首座社宅「明駝好室」招租 最低月租4300元、9日起開搶

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
「明駝好室」共提供 107 戶住宅，房型包含套房、二房型及三房型，租金採三級制收費，套房租金最低4300元，相當親民。記者吳傑沐／攝影
「明駝好室」共提供 107 戶住宅，房型包含套房、二房型及三房型，租金採三級制收費，套房租金最低4300元，相當親民。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣首件社會住宅「明駝好室」新建工程已近完工啟用，縣府將辦理招租作業，套房租金最低4300元，預計於本月9日起至4月7日開放線上及現場申請，為青年家庭、在地就業者及弱勢族群提供優質且負擔得起的居住選擇，符合申請條件民眾要搶要快。

「明駝好室」位於苗栗市地方法院對面，統包新建工程為地下 2 層、地上 12 層建物，由國家住宅及都市更新中心以預算4.6億多元推動。苗縣府工商發展處指出，招租統一透過「安居好室入口網站」辦理線上申請；考量部分民眾需求，也在縣府第二辦公大樓1樓設置服務據點，提供現場諮詢與收件。

至於相關時程，申請時間為3月9日至4月7日，將於6月8日寄發審查結果、6月30日公開抽籤，預計於9月1日正式起租；其中，套房租金最低4300元，相當親民。

「明駝好室」共提供 107 戶住宅，房型包含套房（78戶）、二房型（19戶）及三房型（10戶），租金採三級制收費（含管理費）。縣府提醒，申請人須為成年國民，設籍苗栗縣或在當地就學就業，財務限制包括家庭年所得低於110萬元、平均月收低於54303元，且不動產價值低於560萬元；戶數分配比例為一般戶60%、弱勢戶40%，並針對新婚育兒家庭、鄰近居民（睦鄰戶）及基層軍警消設有優先或特定配額。

「明駝好室」已近完工啟用，招租作業預計於本月9日起至4月7日開放線上及現場申請。記者吳傑沐／攝影
「明駝好室」已近完工啟用，招租作業預計於本月9日起至4月7日開放線上及現場申請。記者吳傑沐／攝影

租金 苗栗市 套房

相關新聞

影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

