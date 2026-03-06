苗栗首座社宅「明駝好室」招租 最低月租4300元、9日起開搶

苗栗縣首件社會住宅「明駝好室」新建工程已近完工啟用，縣府將辦理招租作業，套房租金最低4300元，預計於本月9日起至4月7日開放線上及現場申請，為青年家庭、在地就業者及弱勢族群提供優質且負擔得起的居住選擇，符合申請條件民眾要搶要快。

「明駝好室」位於苗栗市地方法院對面，統包新建工程為地下 2 層、地上 12 層建物，由國家住宅及都市更新中心以預算4.6億多元推動。苗縣府工商發展處指出，招租統一透過「安居好室入口網站」辦理線上申請；考量部分民眾需求，也在縣府第二辦公大樓1樓設置服務據點，提供現場諮詢與收件。

至於相關時程，申請時間為3月9日至4月7日，將於6月8日寄發審查結果、6月30日公開抽籤，預計於9月1日正式起租；其中，套房租金最低4300元，相當親民。

「明駝好室」共提供 107 戶住宅，房型包含套房（78戶）、二房型（19戶）及三房型（10戶），租金採三級制收費（含管理費）。縣府提醒，申請人須為成年國民，設籍苗栗縣或在當地就學就業，財務限制包括家庭年所得低於110萬元、平均月收低於54303元，且不動產價值低於560萬元；戶數分配比例為一般戶60%、弱勢戶40%，並針對新婚育兒家庭、鄰近居民（睦鄰戶）及基層軍警消設有優先或特定配額。