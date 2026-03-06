快訊

台電「最強區處」換主帥！許墩貴接任 扛全台1/10電力穩供重責

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台電台中區營業處今新任處長許墩貴（右）、卸任處長顏錦義（左）交接，由專業總工程師黃銘宏（中）監交。圖／台電提供
台電台中區營業處今新任處長許墩貴（右）、卸任處長顏錦義（左）交接，由專業總工程師黃銘宏（中）監交。圖／台電提供

台電台中區營業處今舉行新、卸任處長交接典禮，由台電專業總工程師黃銘宏監交，原處長顏錦義調任嘉義區營業處長，遺缺由原嘉義區營業處長許墩貴接任。由於台中區處是全國業務量最大、售電量占全台1/10的「超級區處」，此番人事異動備受業界關注。

黃銘宏致詞時表示，顏錦義任事積極當責、領導風格開明，建構充滿溫度、和諧共榮的職場氛圍；丹娜絲颱風重創南部，動用人力支援全台最多，並致力提升公司形象、積極辦理強化配電線路防災韌性計畫等，提升台中供電可靠度。112年度查緝違規用電17件逾百萬元案件，追償電費實績居全區處之冠。

顏錦義說，台中區處是全國最大的區處，業務量及售電量皆占全國1/10，他任內3年多，用戶由171.4萬戶攀升到182.4萬戶，成長了11萬戶，主變、饋線數由1144條增加為1175條，共增加31條、每年執行系預算超過50億元；此外，任內完成第一國際購物中心、漢神百貨、台積電等的重大工程，保持工作零災害。

許墩貴在台電嘉義區處長任內指揮督導多次颱風災害搶修迅速恢復供電，深獲肯定；並推動阿里山電網升級及里佳防災型微電網建置，提升偏遠地區供電韌性，2026台灣燈會穩供作為、台積電嘉義CoWoS廠及產業園區供電等重大業務，整體績效卓著。

台電台中區處表示，期許在許墩貴帶領之下，繼續強化與民眾及地方縣市政府溝通協調，致力提供穩定可靠的電力服務。並期許區處落實工安零災害、交通零事故目標，營造勞資和諧環境。

台積電 台灣燈會 丹娜絲颱風

