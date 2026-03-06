快訊

台塑四寶2月營收與上月比皆衰退 台化月減8.2%減幅最低

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑四寶。圖／本報系資料照片
台塑四寶6日公布2月合併營收與今年1月比較均下滑，其中台化（1326）月減8.2%，減幅最低。主要受到農曆春節工作天數減少、下游加工廠停工、物流運輸受限，以及部分廠區歲修與船期安排影響，導致整體出貨量減少。不過，在國際原油價格上揚帶動下，多項石化產品售價上調，價差增加，部分抵銷銷量減少的衝擊。

台塑（1301）2月合併營收107.39億3元，與2026年1月比較減少31億5,143萬元，衰退22.7％。台塑表示，2月適逢農曆春節，出貨天數較少，且下游加工廠停工，需求減少，加上配合中油天然氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠安排歲修，產銷量減少，因此，2026年2月各主要產品銷售量，合計比2026年1月減少11.5萬噸。

南亞（1303）2月合併營收185.6億元，與今年1月比減少43.2億元，減幅18.9%，主要是南亞由於加工行業特性，受到春節連假的影響較為明顯，運輸也因春假而受限制，導致各種產品交運量減少。然而電子材料需求依然旺盛，再加上原油、原物料價格普遍升高，使公司各種產品的售價皆比前月調漲。

其中電子材料產品營業額減少23.2億元，主因高效運算與網路通訊所需的高階電子材料供不應求，而3C及車用電子市場也逐漸增溫，相關材料供給漸趨緊張。為反應熱絡的產品市況，以及短缺的原材料供應、高昂的金屬成本， 南亞已分次陸續調漲各產品售價，並於春節假期持續生產不停機，以滿足訂單需要。2月份因假期物流運輸受限，按計畫減少出貨量，營收暫時下滑，年節後已陸續恢復。

此外，南亞寧波BPA-1定檢後重啟，隨原料成本調漲產品售價，營收增加；塑膠加工產品營業額減少6.5億元，主因春節連假影響，銷售量下滑；但配合PVC等原料價格上揚，調漲產品售價，各種塑膠加工產品價差皆有利；聚酯產品營業額減少4億元，美國需求溫和復甦，營收增加；台灣及大陸因農曆年假下游停休，營收減少。

台化2月合併營收229.81億元，月減8.2％，台化2月因營業天數減少及並適逢春節假期，影響SM、苯酚、PTA、PS、ABS、PP，合計減少10.8億元；因製程投入原料組成變化，萃餘油回售台塑化（6505）減少2.7億元。另PX市況改善，增加外售10.8億元。台化寧波減少13億元，也因營業天數減少及春節假期影響，客戶用料需求降低，影響PTA、PS、ABS、丙酮合計減少12.1億元。不過在售價方面，受美伊等地緣政治風險升溫影響，原油價格上漲推動PX、酚酮、PTA、SM、PS、ABS行情上揚。

台塑化2月合併營收454.94億元，月減14.4%。其中煉油事業營業額比上月減少14.6%，2月原油煉製量13,859千桶)，比上月減少1,101千桶，且受外銷船期安排影響，2月全產品銷售量13,338千桶，比上月減少3,072千桶；售價方面，2月杜拜原油均價68.4美元/桶，比上月上漲6.4美元/桶，但受內銷油品吸收金額比上月增加與外銷汽油對原油價差比上月走弱影響，全產品均價僅比上月增加3.9美元/桶。

烯烴事業營業額比上月減少15.1%，2月乙烯產量13.9萬噸，比上月減少1.1萬噸，且受下游需求不振與營業天數減少影響，2月全產品銷售量比上月減少7.5萬噸。售價方面，2月MOPJ輕油均價596美元/噸，比上月增加49美元/噸，四大產品均價比上月增加44美元/噸。其中乙烯因下游需求不振，僅比上月增加23美元/噸；丙烯與丁二烯比上月分別增加56美元/噸與126美元/噸，主要係受市場供給較為吃緊影響；裂解汽油比上月增加49美元/噸。

台塑 售價 台化 台塑化 南亞

