影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北報導
鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉表示，若中東戰事不要拖太久，對公司不會有太大影響。記者潘俊宏／攝影
鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉表示，若中東戰事不要拖太久，對公司不會有太大影響。記者潘俊宏／攝影

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。

劉揚偉帶領員工一起焚香祈福，希望今年業績長紅，劉揚偉表示，中東戰爭對鴻海影響不大，唯一受衝擊的是石油供應與漲價效應，若戰爭拖長會影響到原物料價格，屆時才會有影響，但大家都不希望戰爭拖長，能越早結束越好。

至於記憶體缺貨漲價效應，劉揚偉說，對代工產業而言影響不大，反而比擔心的是產品價格的上漲影響到市場需求，但是鴻海的客戶都是世界一流大廠，不論是鞏固貨源或是議價的能力相對來說都不錯。

鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉（中）帶領員工一起焚香祈福，希望今年業績長紅。記者潘俊宏／攝影
鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉（中）帶領員工一起焚香祈福，希望今年業績長紅。記者潘俊宏／攝影

戰爭 營收 鴻海 劉揚偉

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

