影／鴻海估營收突破9兆 劉揚偉：今年會是不錯的一年
鴻海今天舉行開工團拜，董事長劉揚偉受訪表示，今年預估鴻海營收突破9兆元，會是不錯的一年，至於中東戰事目前影響不大，記憶體缺貨漲價也沒有太大影響。
劉揚偉帶領員工一起焚香祈福，希望今年業績長紅，劉揚偉表示，中東戰爭對鴻海影響不大，唯一受衝擊的是石油供應與漲價效應，若戰爭拖長會影響到原物料價格，屆時才會有影響，但大家都不希望戰爭拖長，能越早結束越好。
至於記憶體缺貨漲價效應，劉揚偉說，對代工產業而言影響不大，反而比擔心的是產品價格的上漲影響到市場需求，但是鴻海的客戶都是世界一流大廠，不論是鞏固貨源或是議價的能力相對來說都不錯。
