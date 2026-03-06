聽新聞
鴻海董事長劉揚偉：開發折疊機是肯定的 顯示正在與客戶開發新產品
鴻海（2317）6日舉行開工團拜典禮，針對鴻海是否有開發折疊機？董事長劉揚偉在會後表示，這是肯定的，不用想，鴻海的客戶是世界領先廠商，要求很高，折疊機出來的時間有可能稍微慢一點，但是主流機種就一定會出來，客戶非常有信心，客戶的產品一直都做得非常好。
根據外電報導指出，蘋果首款折疊式iPhone 傳已啟動量產流程，供應鏈動向進一步證實今年即將登場傳聞，根據中國大陸微博知名爆料者指出，蘋果近期已向組裝產線下達生產訂單，代表蘋果折疊機開發已進入關鍵量產準備階段，同時折痕控制數據也曝光。
根據定焦數碼最新發文透露，蘋果首款折疊iPhone手機裝置採用7.8吋內頁螢幕，且螢幕折痕深度已壓低至0.15毫米以下，所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，只要數值越小，代表肉眼與手指觸感越難察覺。
