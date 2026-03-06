快訊

鴻海董事長劉揚偉：戰爭目前影響不大 若時間拉長、會感受到影響

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
針對是否憂心中東戰爭對景氣影響？鴻海（2317）今天舉行開工團拜典禮，董事長劉揚偉會後表示，大家都不希望看到戰爭，希望戰爭能越早結束愈好，若是戰爭只局限於地區的話，影響不大，但該地區是石油供應量地區，約供應全球20%到30%的供應量，若戰爭時間拉長，導致油價上升，目前80多美元，可能很快到100美元，這對原料，加工材料都會造成價格上漲，影響時間一旦拉長，就會感受到影響，若是戰爭的時間短，目前影響不大。

至於鴻海集團的中東廠是否有影響？他說，鴻海集團廠房主要是在沙烏地阿拉伯，目前影響不大，因為廠房還在建置中，要到明年產品才會出來，目前影響不大。

鴻海今天舉行開工典禮，由董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
戰爭 劉揚偉 鴻海

相關新聞

鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

