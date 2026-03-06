聽新聞
鴻海董事長劉揚偉：戰爭目前影響不大 若時間拉長、會感受到影響
針對是否憂心中東戰爭對景氣影響？鴻海（2317）今天舉行開工團拜典禮，董事長劉揚偉會後表示，大家都不希望看到戰爭，希望戰爭能越早結束愈好，若是戰爭只局限於地區的話，影響不大，但該地區是石油供應量地區，約供應全球20%到30%的供應量，若戰爭時間拉長，導致油價上升，目前80多美元，可能很快到100美元，這對原料，加工材料都會造成價格上漲，影響時間一旦拉長，就會感受到影響，若是戰爭的時間短，目前影響不大。
至於鴻海集團的中東廠是否有影響？他說，鴻海集團廠房主要是在沙烏地阿拉伯，目前影響不大，因為廠房還在建置中，要到明年產品才會出來，目前影響不大。
