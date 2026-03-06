鴻海董事長劉揚偉：今年是不錯的一年 看好輝達 VR 平台出貨量

鴻海（2317）6日舉行開工典禮，董事長劉揚偉在典禮後表示，2026年是不錯的一年，其中在消費性電子產品方面，例如智慧手機展望不錯，至於人工智慧（AI）產品展望方面，也相當不錯，這兩方面都好，今年應該沒什麼問題，可望較去年成長超過10%，總結來說，今年是不錯的一年。

針對輝達AI伺服器最新平台VR的出貨量？劉揚偉說，「鴻海與客戶及夥伴的關係非常好，包括客戶新產品的前期開發，或是新產品導入（NPI）都深度參與，加上鴻海的垂直整合能力，以及與很多供應商做深度結合，讓我們在VR平台有優勢，看好我們在VR平台的市占率與出貨量。」

針對鴻海今年參加輝達GTC大會的亮點？他說，GTC的時間很快就會到，到時就會知道了，鴻海有準備特別禮物送給輝達執行長黃仁勳，大家可以期待。至於VR平台，鴻海也會在GTC大會展示VR平台相關產品，包括AI伺服器機櫃（rack）、電腦運算托盤（ tray）、散熱系統，以及電源等相關零組件，都會展現出來，展現鴻海強大的垂直整合能力。

至於第二，他說，就是鴻海的加工能力，例如機構件、塑膠件，以及做精密加工的能力，讓AI產品可以達到效能最佳化。