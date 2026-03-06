下一波科技霸權競逐關鍵！賴總統宣布支持量子二期計畫 希望達3目標

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生王駿杰／新竹報導
國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦「AI新十大建設-高速量子運算國家戰略發佈會」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德（中）總統也到場。記者胡蓬生／攝影
國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦「AI新十大建設-高速量子運算國家戰略發佈會」，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德（中）總統也到場。記者胡蓬生／攝影

量子科技被視為下一波科技霸權競逐關鍵，國科會今於國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）舉辦AI新十大建設—高速量子運算國家戰略發布會，並公開第一期「量子國家隊」的執行成果，賴清德總統也到場，他說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，之後的研究發展將放在三項關鍵技術，包括量子運算、矽光子、機器人，希望達成創新創業、中小企業轉型、智慧生活圈等目標，也將支持第二期計畫。

賴清德說，台灣的量子科技已經從基礎研究邁向應用實踐，這也代表展開雙臂，從量子國家隊邁入世界隊、國際隊的目標。政府提出AI 新十大建設，將有四個基礎建設，包括人才培育、國家運算中心、國家資料中心，也會提供穩定供電，帶動台灣科技均衡發展。

另外，研究也會放在量子運算、矽光子、機器人等技術，藉此讓台灣成為一個人工智慧時代創新創業的沃土，希望協助協助百萬家中小企業智慧化，提高競爭力，台灣打造為人工智慧時代的生活圈，在食、衣、住、行、育、樂、國防、旅遊各方面都善用 AI，不僅改善人民生活，也促進經濟發展。

賴清德表示，前總統蔡英文任內開啟量子研究第一期計畫，他也會大力支持第二期計畫，後續將有三件事要推動，第一，持續累積量子半導體技術籌碼，要從實驗室的單一量子位元，走向整合數百、數千位元的複雜系統工程，並克服低溫環境下的傳輸瓶頸，驗證台灣的技術實力。

第二，啟動大規模軟硬體整合計畫，要加速培育人才，廣納資工、數學、AI 等跨領域專家，發展台灣自主的量子算法與高速量子運算架構，藉此實際解決醫療、金融、交通等領域的問題。第三，強化量子資安布局，必須同步建構相關的防禦機制，確保國家數位安全。只要團結各個領域，大家都拿出全力來，台灣在未來絕對會處於非常有競爭力的地位。

國科會主委吳誠文表示，第一期計畫目前已成功逐步研發出具競爭力的超導量子位元晶片與矽基自旋量子位元，以及低溫讀取與控制模組。這代表台灣已具備從晶片設計、製造、封裝到關鍵控制與讀取模組的完整自主供應鏈潛力，讓臺灣在國際合作的談判桌上擁有了珍貴的對話籌碼。

吳誠文指出，AI新十大建設—高速量子運算國家戰略的四大戰略，包括啟動北部驗證平台、建置南部HPQC算力中心、發展產業供應鏈，並邀請國際合作共同開發軟體與系統。這次發佈會中正式啟用位於北部的「量子電腦次系統驗證平台」，未來也將於南部建置「HPQC 異質混合運算主機」，可補強系統軟體大腦，提供最強大的後端運算支援。

國科會強調，第二期的量子科技戰略的核心思維為「以半導體優勢邀請國際合作」，將台灣供應鏈實力嵌入全球量子生態系，未來政府將持續作為科研團隊的最強後盾，透過跨部會協作，讓台灣成為全球量子科技發展不容忽視的關鍵賦能者。

