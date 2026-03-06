聽新聞
衛星貢獻再上修 法人調高這檔太空 AI 股目標價逾九成
華通（2313）受惠衛星及伺服器等相關需求強勁，加上太空AI商機帶動評價上揚，法人最新出爐報告，除上修第1季營收及今、明年獲利預估值外，同時大幅調高目標價逾九成。
大型本國投顧分析，華通去年第4季因業外收益挹注，每股稅後純益1.9元，優於預期，隨料件供應改善，帶動衛星上半年明顯成長，加上伺服器營收持續強勁下，法人上調第1季營收預估值約7.9%，換算年增約13.4%。
未來xAI與衛星業務有望整合下，將衍生更多網通設備PCB商機，法人看好，除短中期starlink用戶數快速增長，帶動上半年地面設備需求激增外，天上衛星部分因下一代V3衛星預計下半年量產，長期則有百萬顆衛星發射計畫建構太空AI算力。
法人將華通今、明年衛星相關營收分別上修7%、20.5%至198億元、270億元，年增率各34%、36%，營收占比22.2%、25.4%。
在資料中心方面，則維持先前展望，法人表示，除光模塊外，華通以美系企業級軟體伺服器、美系手機客戶資料中心伺服器訂單為主力，維持今、明年資料中心營收71.9億元、124億元，營收占比8%、12%。
因應客戶需求，華通今、明年合計資本支出將提升至250億元，主要包括三地區產能擴增，其中，泰國一廠硬板月產能第3季可達80萬呎，最大產值達8至10億元；三廠預計2027年下半年加入營運，以多層板與中高階HDI為主，產值高於一廠。
至於大園新租場地將於第1季放置機鑽與電鍍設備，第2季後協助去瓶頸支援資料中心產品線；同時計畫另購一地建置廠房具全製程產線新廠。中國大陸重慶HDI廠持續擴產10%至20%。
