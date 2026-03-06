中菲行：中東衝突與美國關稅裁定增添供應鏈變數

中菲行（5609）公布，2026年2月自結集團合併營收為20.57億元，市場需求強勁，工作天數不到15天，僅較去年同期減少3.8%。

2月因適逢農曆新年假期，工作日較一般月份及去年2月減少約四分之一，對整體貨運量表現造成一定影響；不過在客戶出貨需求帶動下，空、海運貨運量仍較去年同期成長超過一成，整體貨運量維持穩健成長。

惟市場整體運價較去年同期下滑，使營收表現受到一定程度影響。

累計2026年前兩個月，空、海運貨運量年增約二成，合併營業額達新台幣44.1億元，較去年同期微減0.6%。

近期中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球航空與海運網絡增添新的不確定性，相關衝擊可能不僅限於衝突區域，而是透過全球運輸網絡產生連鎖效應。

在航空市場方面，市場統計顯示，中東主要航空公司合計約占全球國際航空貨運運力約13%；若進一步納入往返中東航線的其他航空公司，約17%的全球航空貨運運力可能受到潛在影響。近期全球已有超過3,400架次航班取消或改道，多家航空公司亦已調整部分航班服務。由於航班需避開受影響空域，亞洲至歐洲航線航程可能增加約1至3 小時，導致燃油需求上升並壓縮長程航班的可用貨運載重能力。

在海運方面，市場亦高度關注波斯灣與荷莫茲海峽等重要航運咽喉的安全風險。荷莫茲海峽為全球能源與貨物流動的重要通道，約20%的全球石油貿易量經由此海域運輸。區域安全情勢若進一步惡化，可能迅速推升燃油價格並增加航運營運成本。

此外，在全球貿易政策方面，美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade, CIT）近期就 IEEPA（International Emergency Economic Powers Act）關稅案件作出裁定，要求美國海關與邊境保護局（CBP）對部分尚未最終結算的進口報關退還相關關稅，包括尚未完成清算或仍在180天抗議期間內的案件。

市場普遍認為，若相關退款機制最終落實，將有助於部分企業降低過去一段時間所承擔的關稅成本。不過，市場目前仍在評估此裁定對企業關稅成本與供應鏈決策可能帶來的實際影響，相關退款機制與適用範圍仍有待後續司法程序及官方指引進一步釐清。

為因應地緣政治衝突可能對全球物流運作造成的影響，中菲行已啟動全球網絡的應變與備援規劃，以確保客戶供應鏈運作的穩定與連續性。透過遍佈全球的物流服務據點與長期建立的航空合作關係，中菲行可提供多元化運輸解決方案，以降低航線調整與運力波動帶來的衝擊。

在空運方面，中菲行可透過全球主要轉運樞紐提供Air–Air Relay（空對空接力運輸）解決方案，運用亞洲地區多元航空合作資源，靈活調整航班與轉運節點，以維持貨物流動的穩定性。對於特定貨物類型，亦可提供中國至歐洲鐵路運輸（China–Europe Rail）方案，作為空、海運之外的替代運輸選項。

此外，針對時效性高或貨量較大的運輸需求，中菲行亦可規劃專案包機（Charter）運輸服務，並透過多式聯運（Multimodal）的彈性運輸組合，依據市場即時運力狀況調整最佳運輸路徑。同時，亦可透過歐洲主要物流門戶（European gateway）進行貨物集散，並結合區域卡車配送網絡（trucking distribution）將貨物分撥至各地市場，以提升整體物流效率並強化供應鏈韌性。

中菲行也建議客戶在近期市場波動期間提前規劃出貨安排，包括提早訂艙、保留更充裕的運輸時間及維持運輸路徑彈性，並與物流服務團隊密切協調貨物運輸計畫。

同時，企業亦可適度檢視貨物保險與供應鏈備援規劃，以降低突發航線調整、延誤或服務暫停所帶來的風險。

中菲行表示，面對地緣政治風險升高及全球運輸環境變化，公司將持續透過遍佈全球的營運網絡與專業團隊，即時掌握航線調整與市場運力變化，並結合空運、海運、鐵路及多式聯運等多元運輸方案，協助客戶靈活調整物流策略，以降低供應鏈中斷風險並維持貨物流通的穩定性。

未來中菲行亦將持續強化全球網絡布局與數位化物流服務能力，在不確定的市場環境中提升供應鏈韌性，並穩健推動公司長期營運發展。