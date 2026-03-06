穩物價 經長暗示4月不調電價

中東戰事引發國際油氣價格波動，國內能源價格是否跟進調漲？經濟部長龔明鑫昨天表示，國內油價有雙平穩機制，就算調漲，油價也一定是亞鄰最低；電價則是由電價審議會決定，但經濟部會向委員強調此時穩定物價的重要性。至於天然氣價，龔明鑫指出，平穩物價是國營事業的重要任務，「不一定會漲」。

原油價格受中東情勢牽動，布蘭特原油每桶從七十二美元飆漲至八十三美元，下周國內油價也蠢蠢欲動。依照油價公式，汽油每公升恐調漲兩元。龔明鑫表示，油價有雙平穩機制，即亞鄰最低價，以及油價緩漲機制，不論如何，台灣的油價一定是亞鄰最低的，「即便漲價，漲幅也在一定範圍內」，民眾可以放心。

中油表示，油價平穩機制是指，當九五無鉛汽油價格達到每公升卅二點五元時，就會啟動，由中油吸收部分漲幅。本周九五無鉛牌價是廿八點九元。

三月將召開電價審議會決定四月電價調整方案，目前發電占比最高的是天然氣，來源不穩，國際價格也飆漲，台電面臨發電成本增加的壓力。龔明鑫表示，電價最終還是要看電價審議委員會的決定，但經濟部態度是盡力往穩定物價的方向努力。

民生用戶、電業、工業用戶天然氣價四月是否也調漲？龔明鑫表示，不一定，國營事業無法充分反應市場因素，因為平穩物價是國營事業的重要任務，經濟部還會再觀察，國內氣價不一定會漲。

經濟部次長賴建信昨出席行政院會後記者會時表示，經濟部應變小組已啟動，每天掌握即時船班動態，也密切注意原油報價；昨天凌晨油價報價持平，推測主要是世界各國都在尋找替代方案跟途徑，且美國盤點後原油蘊藏量比預期稍多，加上交戰雙方有談和可能，因此報價持平。