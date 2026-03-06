聽新聞
陸傳暫停出口油品 日業者籲釋儲油

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中東戰事進入第六天，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（ＬＮＧ）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠傳也呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者大買石油選擇權，規避行情續漲的風險。

伊朗官方通訊社報導，伊朗副外長塔赫特—拉凡奇表示，伊朗之前在與美國談判時表示，若獲得一些良好回報，準備處理掉高濃縮鈾的庫存，使國際油價漲幅從百分之三縮小至百分之一，亞股也在低接買盤支撐下強彈，韓股昨天大漲百分之九點六，台股昨也上漲八四四點，創史上第五大單日收盤漲點，收在三萬三六七二點。

但這場衝突拉長已加劇能源供應緊張。路透報導，卡達能源四日已完全關閉ＬＮＧ產線，至少兩周後才會重啟，重啟後還要再花兩周才能產能全開，衝擊亞洲ＬＮＧ供應。分析師指出，另外兩大ＬＮＧ生產國美國與澳洲產能已接近滿載，多數供應都被長期合約鎖住，能抵銷卡達暫停生產所損失供應的閒置產能不多。

同時，從美國運油到亞洲的超級油輪租金四日飆破兩千九百萬美元，創歷史新高。彭博資訊報導，中國大陸國家發改委官員已會見當地煉油業者高層，口頭要求立即暫停出口成品油；日本煉油廠也正要求政府釋出戰略儲油；越南則自昨天起大幅調漲汽油零售價格近百分之十；泰國也尋求擴增ＬＮＧ供應。

天然氣存量備戰 龔明鑫：4月再評估啟動燃煤

中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。經濟部長龔明鑫5日指出，目前國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

穩物價 經長暗示4月不調電價

中東戰事引發國際油氣價格波動，國內能源價格是否跟進調漲？經濟部長龔明鑫昨天表示，國內油價有雙平穩機制，就算調漲，油價也一定是亞鄰最低；電價則是由電價審議會決定，但經濟部會向委員強調此時穩定物價的重要性。至於天然氣價，龔明鑫指出，平穩物價是國營事業的重要任務，「不一定會漲」。

國產藥減稅優惠 經濟部：「生技條例」25%投資抵減優惠

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

