美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

龔明鑫昨出席「經濟與產業諮詢會」，他會後表示，業界最關心的是中東局勢對油電供應的衝擊。他說，原油法定安全存量是九十天以上，但實際上已超過一百天，調度的急迫性不急，比較關注的是天然氣的安全存量，目前有超過十一天，且經調度後，三月底前的天然氣來源均可掌握，當前的努力目標是盡量增加掌握四月的天然氣來源。

龔明鑫說，台灣一個月有卅艘天然氣船到港，其中十艘來自中東，其他廿艘天然氣船都可如期抵港。三月還在空汙管制期內（每年十一月至隔年三月），四月起過了空汙管制期，法令規定彈性增加，屆時才考慮啟用備用燃煤機組發電。

中東到台灣的天然氣船船期約十四天，二月廿八日開打前已裝船天然氣均順利開出荷莫茲海峽，因此三月十五日以前的天然氣抵港靠卸沒有問題，但開戰後中東減少的氣源，須從其他地方調度補足。

經濟部穩定天然氣供應策略有三方案，包括調度非中東氣源，例如美國及澳洲；向日本及南韓同類天然氣買家請求支援，以及從市場買現貨。目前補足三月下半月的天然氣缺口主要是調度非中東氣源，協調長約提前供貨；至於到市場買現貨，龔明鑫說，現貨當然比較可以買得到，但就是價格問題，「要看看這個價格是否值得我們去做」。

經濟部指出，目前我國燃煤發電機組包括台電的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共十三ＧＷ，近年為了國安需要，台電興達燃煤電廠一至四號機組已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色。

桃園市副市長蘇俊賓昨出席行政院院會時說，林口電廠雖位於新北市，空汙影響範圍卻在桃園，建議電廠燃煤增量數據、空品峰值推估、配套的空氣汙染控制計畫與空品監控數據等，務必讓受影響區域民眾充分了解，以預先因應。台中市副市長鄭照新說，台灣對煤電依賴若增加，擔心影響台中火力電廠「以氣換煤」進度；中市府表示，希望中央信守燃煤機組退場時程，勿因突發事件走回燃煤發電的老路。

中東戰事引發的能源風險也讓非核政策再度遭質疑，龔明鑫回應，核二、核三是因為四十年執照到期而停止，後因修法才有再運轉的機會，核四則是前總統馬英九時代已停止，且不適合再運轉，核四商轉公投也沒通過。他說，要靠多元電力，才有辦法滿足因經濟成長變好而增加的電力需求。