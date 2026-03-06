聽新聞
美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

聯合報／ 記者陳儷方朱冠諭陳敬丰／連線報導
經濟部長龔明鑫昨說，目前已掌握至三月底的天然氣源，若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。圖為高雄興達電廠。圖／聯合報系資料照片
經濟部長龔明鑫昨說，目前已掌握至三月底的天然氣源，若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。圖為高雄興達電廠。圖／聯合報系資料照片

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

龔明鑫昨出席「經濟與產業諮詢會」，他會後表示，業界最關心的是中東局勢對油電供應的衝擊。他說，原油法定安全存量是九十天以上，但實際上已超過一百天，調度的急迫性不急，比較關注的是天然氣的安全存量，目前有超過十一天，且經調度後，三月底前的天然氣來源均可掌握，當前的努力目標是盡量增加掌握四月的天然氣來源。

龔明鑫說，台灣一個月有卅艘天然氣船到港，其中十艘來自中東，其他廿艘天然氣船都可如期抵港。三月還在空汙管制期內（每年十一月至隔年三月），四月起過了空汙管制期，法令規定彈性增加，屆時才考慮啟用備用燃煤機組發電。

中東到台灣的天然氣船船期約十四天，二月廿八日開打前已裝船天然氣均順利開出荷莫茲海峽，因此三月十五日以前的天然氣抵港靠卸沒有問題，但開戰後中東減少的氣源，須從其他地方調度補足。

經濟部穩定天然氣供應策略有三方案，包括調度非中東氣源，例如美國及澳洲；向日本及南韓同類天然氣買家請求支援，以及從市場買現貨。目前補足三月下半月的天然氣缺口主要是調度非中東氣源，協調長約提前供貨；至於到市場買現貨，龔明鑫說，現貨當然比較可以買得到，但就是價格問題，「要看看這個價格是否值得我們去做」。

經濟部指出，目前我國燃煤發電機組包括台電的台中、興達、大林、林口電廠及民營和平電廠，裝置容量共十三ＧＷ，近年為了國安需要，台電興達燃煤電廠一至四號機組已陸續轉為備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色。

桃園市副市長蘇俊賓昨出席行政院院會時說，林口電廠雖位於新北市，空汙影響範圍卻在桃園，建議電廠燃煤增量數據、空品峰值推估、配套的空氣汙染控制計畫與空品監控數據等，務必讓受影響區域民眾充分了解，以預先因應。台中市副市長鄭照新說，台灣對煤電依賴若增加，擔心影響台中火力電廠「以氣換煤」進度；中市府表示，希望中央信守燃煤機組退場時程，勿因突發事件走回燃煤發電的老路。

中東戰事引發的能源風險也讓非核政策再度遭質疑，龔明鑫回應，核二、核三是因為四十年執照到期而停止，後因修法才有再運轉的機會，核四則是前總統馬英九時代已停止，且不適合再運轉，核四商轉公投也沒通過。他說，要靠多元電力，才有辦法滿足因經濟成長變好而增加的電力需求。

相關新聞

天然氣存量備戰 龔明鑫：4月再評估啟動燃煤

中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。經濟部長龔明鑫5日指出，目前國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

陸傳暫停出口油品 日業者籲釋儲油

中東戰事進入第六天，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（ＬＮＧ）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠傳也呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者大買石油選擇權，規避行情續漲的風險。

穩物價 經長暗示4月不調電價

中東戰事引發國際油氣價格波動，國內能源價格是否跟進調漲？經濟部長龔明鑫昨天表示，國內油價有雙平穩機制，就算調漲，油價也一定是亞鄰最低；電價則是由電價審議會決定，但經濟部會向委員強調此時穩定物價的重要性。至於天然氣價，龔明鑫指出，平穩物價是國營事業的重要任務，「不一定會漲」。

國產藥減稅優惠 經濟部：「生技條例」25%投資抵減優惠

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

