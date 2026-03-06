聽新聞
太危險 3大航運聯盟停收中東貨

聯合報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運5日發公告給客戶，確保船員、船舶及客戶貨物之安全，停收部分中東地區的貨。圖／聯合報系資料照片 黃淑惠
長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

業界人士認為，貨櫃三雄在陽明萬海都停收中東航線貨物後，長榮宣告跟進，代表全球大型航商所屬的三大航運聯盟，基本上已全面暫停中東業務，加上紅海目前也無法通行，亞歐之間海運航路險阻重重。

物流業者說，陽明所屬「Premier Alliance卓越聯盟」日前已宣布停進中東；長榮所屬「OCEAN（海洋聯盟）」之前還會評估收貨，海洋聯盟全球船舶運能市占率約百分之廿五點三，為全球第一大海運聯盟，推估長榮昨通知停收部分地區的中東貨後，代表願意前往中東地區貨櫃輪業者已寥寥可數。

貨櫃三雄同步表示，中東地區戰火比想像中嚴重，只能持續密切關注區域情勢發展，致力在可行範圍內維持服務穩定；未來如有進一步更新，將即時通知客戶。

長榮昨發公告通知客戶，即日起暫停受理部分國家及港口新訂艙申請，包含起運港及目的港，直至另行通知。暫停靠港的中東地區港口包括巴林、科威特、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯（吉達除外）等國家或地區所有港口，伊拉克則是烏姆蓋斯爾港（Umm Qasr）。

長榮指出，停收主要是因應區域情勢採取的預防性安全措施；針對已在運送途中貨載或已完成訂艙貨物，長榮各地分公司將主動與相關客戶聯繫，協助安排後續處理事宜。

業內表示，以現在中東地區像「火藥庫」般，考量到船舶及人員安全，就算港口沒有受影響，也不敢停靠作業。

物流業者說，中東戰爭陰霾如果籠罩太久，未來貨物遞延趕出貨效應會非常大，就像皮球壓太低會彈很高一樣；這個地區大部分民生物資都依賴進口，小到食物、衣服、鞋子、手機等電子用品，大到家具、家電及汽車等產品。

相關新聞

天然氣存量備戰 龔明鑫：4月再評估啟動燃煤

中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。經濟部長龔明鑫5日指出，目前國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

陸傳暫停出口油品 日業者籲釋儲油

中東戰事進入第六天，衝突擴大導致能源供應緊張加劇，卡達已關閉液化天然氣（ＬＮＧ）產線，中國大陸據傳已指示煉油廠暫停出口汽油與柴油，日本煉油廠傳也呼籲政府釋出戰略儲油，在燃料價格大漲之際，航運業者與航商業者大買石油選擇權，規避行情續漲的風險。

穩物價 經長暗示4月不調電價

中東戰事引發國際油氣價格波動，國內能源價格是否跟進調漲？經濟部長龔明鑫昨天表示，國內油價有雙平穩機制，就算調漲，油價也一定是亞鄰最低；電價則是由電價審議會決定，但經濟部會向委員強調此時穩定物價的重要性。至於天然氣價，龔明鑫指出，平穩物價是國營事業的重要任務，「不一定會漲」。

國產藥減稅優惠 經濟部：「生技條例」25%投資抵減優惠

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

