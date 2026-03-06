誠信金融論壇17日登場 數位轉型學院院長詹文男：數位平權 三大挑戰

數位轉型學院院長詹文男表示，AI時代下，數位平權不僅是科技應用，更是衡量金融機構治理成熟度的關鍵。金融業應確保不論年齡、地區或數位能力，客戶均能公平、不被歧視地使用服務，這才是永續經營核心。

經濟日報與第一金控（2892）將於17日共同主辦「誠信金融論壇—智慧金融新時代 AI打詐＊公平待客」，詹文男將以「數位平權 永續金融治理」為題，發表專講。

詹文男剖析，過去數位化重效率，解決「能不能用」；數位平權則屬治理高度，關注「是否公平可用」。與普惠金融側重覆蓋率不同，數位平權確保AI環境中族群獲公平對待。這不僅是社會正義體現，更是治理品質從覆蓋轉向服務正義的進化。

從ESG角度看，數位平權本質是科技治理能力。詹文男分析，金融決策日益仰賴AI，系統透明無偏誤直接關係公司治理品質。若授信風控對特定族群產生系統性不利，效率再高亦屬治理失衡。這也是監理強調負責任AI主因，平權已成信任資本核心。

針對隱形障礙，詹文男點出三挑戰。首先是高齡與弱數位族群使用落差，複雜驗證實質形成服務排除。

其次是效率導向產品邏輯，導致系統僅服務標準化客群。

最後是演算法偏誤，若模型過度依賴歷史資料，數位足跡不足者將被系統性低估，成為治理盲點。

如何在效率與公平間平衡？詹文男主張「公平內建」，轉型初期即納入制度。他建議採分層服務設計，保留人性管道並確保AI決策有人監督，將KPI從效率轉向公平體驗。若缺乏此思維，機構將面臨信任流失與合規風險，一旦被認知對弱勢不友善，品牌價值將受損。

實踐藍圖應由內部治理先行。將數位平權納入董事會與風險體系，建立可解釋AI機制，並針對不同族群設計包容性產品。他強調，若無內部平權文化，外部優化僅流於表面。唯有上層建立治理高度，才能將平權轉化為可持續競爭力，從根本縮小數位鴻溝。

詹文男描繪領先機構應具公平可近體系，並將公平待客內化為治理KPI。誠信機構應同時提升效率與倫理，在AI應用中具透明邏輯。當金融機構主動提升服務可理解性，其信任資本將反映在品牌價值與ESG評價，這才是AI時代金融業最重要的無形資產。

詹文男認為，AI時代競爭本質已升級為數位治理能力。他提醒，金融業本質始於經營信任，若轉型僅追求成本優化而忽略包容性，將侵蝕誠信基礎。沒有數位平權就沒有可持續的金融信任，講座將引領業界在轉型時，兼顧制度正義與永續發展。