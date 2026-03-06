聽新聞
0:00 / 0:00

談電價審議 經長：穩物價是重要任務

經濟日報／ 記者洪安怡余弦妙／台北報導

中東情勢緊張引發全球能源焦慮，是否對電價形成調漲壓力？經濟部長龔明鑫昨（5）日表示，最終電價由審議委員會決定，但「穩定物價」是國營事業重要任務，會盡量避免造成物價波動。

經濟部昨日於行政院會報告「美以伊衝突對我國能源供應影響與因應」。經濟部表示，將向電價審議會說明戰爭因素對燃料成本影響，由審議會綜合考量燃料成本、民生物價及台電財務，審慎評估。

龔明鑫昨日出席「經濟與產業諮詢會」受訪時表示，國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

針對4月供氣挑戰，龔明鑫指出，目前已由經濟部次長賴建信每日召開會議盤點。台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中十條來自中東，其餘20條供應正常。

為補足潛在缺口，龔明鑫指出，已啟動三大主軸應變，包含長約協商、鄰國交換、現貨採購，不過現貨市場雖有供應，但價格波動大，將視價格合理性進行評估。若天然氣調度困難，啟動燃煤備用機組是「後面的手段」，由於4月份起不再是空汙季節管制期，法令上操作彈性較大，「也許到那時候，我們來考慮這個問題。」

至於是否因此動搖電價，龔明鑫強調，國內有雙緩漲機制，包含平穩物價與亞鄰最低價，雖然最終電價由審議委員會決定，但「穩定物價」是國營事業重要的任務，都會盡量避免造成物價波動，下個月的天然氣「也不一定會漲」。

另外龔明鑫昨日與業者座談，工商團體建議政府撥補預算給台電以穩定電價，避免中小企業壓力過大；建議政府優先讓公務機關或國營事業採購國產車，並提供電動物流車補助；針對產創條例第19條之1，建議鬆綁員工分紅配股緩課稅的500萬上限。

電價 天然氣 物價

延伸閱讀

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

天然氣存量備戰 龔明鑫：4月再評估啟動燃煤

美伊戰衝擊能源供應 經部：4月天然氣源已從中東以外地區調運到

美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

相關新聞

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

誠信金融論壇17日登場 數位轉型學院院長詹文男：數位平權 三大挑戰

數位轉型學院院長詹文男表示，AI時代下，數位平權不僅是科技應用，更是衡量金融機構治理成熟度的關鍵。金融業應確保不論年齡、地區或數位能力，客戶均能公平、不被歧視地使用服務，這才是永續經營核心。

2月底外匯存底金額再攀新高

中央銀行昨（5）日公布2月底我國外匯存底金額為6,054.8億美元，再創歷史新高，較元月底增加10.3億美元。2月外匯存底變動主要有三大因素，一、外匯存底投資運用收益，二、主要貨幣對美元之匯率變動，三、央行為維持外匯市場秩序進場調節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。