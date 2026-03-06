聽新聞
元月零售、餐飲業營收 下跌

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

經濟部統計處昨（5）日公布元月零售業、餐飲營收，受到春節落點較晚影響，雙雙落入負成長，分別年減3.4％、8.9％。

春節連假期間，聚餐、消費需求旺盛，往往帶動零售、餐飲營業額衝高，今年春節落在2月，使元月零售、餐飲表現相對黯淡。隨著2月春節效應顯現，經濟部預估，在圍爐聚餐商機與和平紀念日連假帶動下，零售與餐飲業可望回溫，估2月零售業營業額年增5.6%至8.6%，餐飲業年增16.2%至19.2%。

經濟部指出，零售業元月營業額4,305億元，年減3.4%，主因春節採買動能分散至2月。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，去年12月進口車集中交貨，加上車商強烈促銷，推升比較基期，導致元月數據表現不如預期。她坦言，消費者對進口車仍呈現觀望，買氣遲滯，但農曆年前購車需求回穩支撐下，仍抵銷部分跌幅，相對而言，國產車買氣則受惠於年前剛性需求而逐步增溫。評估要到關稅底定後，營業額才會有增加態勢。

元月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高。

進口車 餐飲 營收

延伸閱讀

陸外賣價格戰退去 政協委員提醒後續或衝擊零售、商業地產

1月批發業表現優於預期 營收1.4兆元創歷年新高

AI需求強勁 1月工業、製造業生產指數連23紅

新普營收／2月56.6億元、月減4.7% 非IT業務將為今年成長關鍵

相關新聞

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

誠信金融論壇17日登場 數位轉型學院院長詹文男：數位平權 三大挑戰

數位轉型學院院長詹文男表示，AI時代下，數位平權不僅是科技應用，更是衡量金融機構治理成熟度的關鍵。金融業應確保不論年齡、地區或數位能力，客戶均能公平、不被歧視地使用服務，這才是永續經營核心。

2月底外匯存底金額再攀新高

中央銀行昨（5）日公布2月底我國外匯存底金額為6,054.8億美元，再創歷史新高，較元月底增加10.3億美元。2月外匯存底變動主要有三大因素，一、外匯存底投資運用收益，二、主要貨幣對美元之匯率變動，三、央行為維持外匯市場秩序進場調節。

