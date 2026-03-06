聽新聞
0:00 / 0:00
元月零售、餐飲業營收 下跌
經濟部統計處昨（5）日公布元月零售業、餐飲業營收，受到春節落點較晚影響，雙雙落入負成長，分別年減3.4％、8.9％。
春節連假期間，聚餐、消費需求旺盛，往往帶動零售、餐飲營業額衝高，今年春節落在2月，使元月零售、餐飲表現相對黯淡。隨著2月春節效應顯現，經濟部預估，在圍爐聚餐商機與和平紀念日連假帶動下，零售與餐飲業可望回溫，估2月零售業營業額年增5.6%至8.6%，餐飲業年增16.2%至19.2%。
經濟部指出，零售業元月營業額4,305億元，年減3.4%，主因春節採買動能分散至2月。
經濟部統計處副處長陳玉芳指出，去年12月進口車集中交貨，加上車商強烈促銷，推升比較基期，導致元月數據表現不如預期。她坦言，消費者對進口車仍呈現觀望，買氣遲滯，但農曆年前購車需求回穩支撐下，仍抵銷部分跌幅，相對而言，國產車買氣則受惠於年前剛性需求而逐步增溫。評估要到關稅底定後，營業額才會有增加態勢。
元月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。