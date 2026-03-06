工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

經濟部預估，2月製造業生產年增率將落在9.7%至14%之間，若合計1、2月，年增率約20.1%至22.2%，平均指數有望創歷年同期新高，顯示製造業成長態勢未變。

近一年工業生產指數

至於中東戰火影響，經濟部統計處副處長陳玉芳指出，因戰事發生在2月底，對當月數據影響有限。目前戰事擴張程度與持續時間仍不明確，短期對國內生產端的干擾雖未浮現，後續影響仍待觀察。

經濟部指出，元月工業生產指數為124.51，年增28.51%；製造業生產指數126.36，年增30.05%，指數雙雙寫下歷年同月新高。不過經濟部原預期年增率上看四成，昨日實際結果低於預期。

陳玉芳解釋，元月製造業生產指數年增率不如預期高，主因有二：第一是電子零組件業受產品組合影響，高低階產品存在價格落差，經統計處理後數據調降；第二則是電腦電子光學製品業去年12月配合客戶集中出貨伺服器，導致元月進入回檔修正，增幅收斂。

儘管如此，AI浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加上半導體先進製程投資延續，電子零組件業元月年增25.21%，為連25紅；電腦電子光學製品業年增率高達139.4%，創歷年同月最大增幅。

值得關注的是，汽車及其零件業元月表現突出，指數年增14.66%，連續兩個月正成長。陳玉芳分析，主因受惠新車上市效應、貨物稅減徵及客運車輛電動化政策激勵，加上部分汽車零件跟進增產，推升生產動能。

機械設備業指數年增22.29%，表現同樣可觀。陳玉芳說明，隨半導體產業積極擴產，帶動相關機械設備需求暢旺，加上今年元月工作天數較去年增加，且廠商在年前提前備貨，進一步推升產能。

化學材料及肥料、基本金屬指數元月年增率分別為5.69%、4.88%。