2月底外匯存底金額再攀新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（5）日公布2月底我國外匯存底金額為6,054.8億美元，再創歷史新高，較元月底增加10.3億美元。2月外匯存底變動主要有三大因素，一、外匯存底投資運用收益，二、主要貨幣對美元之匯率變動，三、央行為維持外匯市場秩序進場調節。

央行外匯局長蔡烱民表示，央行於2月初因應市場大幅波動進行賣匯調節，若扣除此因素，外匯存底金額會更高；至於在匯率變動因素，儘管美元指數上升，但主要貨幣對美元匯率有升有貶，對外匯存底整體影響不大；2月外資淨匯入主要集中在農曆年假後的幾天。

2月美元指數上升0.64%， 歐元貶值0.86%，英鎊貶值1.43%，加幣貶值1.12%，日圓貶值1.27%， 澳幣升值1.77%，人民幣升值1.63%，新台幣升值0.45%。蔡烱民也分析，2月美元走強，主要受到市場預期Fed新任主席華許偏鷹的影響。

至於2月外資動向，央行統計， 外資本金匯入約115億美元，盈餘匯出約70億美元，相抵後2月外資「淨匯入」約45億美元，且2月為孳息大月，也是推升外匯存底的主要因素。

台灣外匯存底金額6,054.8億美元仍是全球排名第四，前三名依次為中國大陸3兆3,991億美元、日本1兆1,701億美元、瑞士9,261億美元。

此外，2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計1兆4,697億美元。

