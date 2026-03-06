2月底外匯存底金額再攀新高

數位轉型學院院長詹文男表示，AI時代下，數位平權不僅是科技應用，更是衡量金融機構治理成熟度的關鍵。金融業應確保不論年齡、地區或數位能力，客戶均能公平、不被歧視地使用服務，這才是永續經營核心。

