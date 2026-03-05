國產藥減稅優惠 經濟部：研議「生技條例」25%投資抵減優惠

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

有關關鍵藥品清單篩選原則，林靜儀表示，第一是必要藥品，第二是臨床建議的必備藥品，第三是可能量少、成本高，長期必須仰賴專案進口的藥品。第四，原廠本身藥廠的經營，在國外的原廠可能未來不再生產的藥品。

至於比較迫切的藥品，林靜儀說，台灣的狀況跟國際社會有一點類似，全球大概最關切「抗生素」。有一些已經用非常非常久的抗生素，對於原來的藥廠已經沒有製藥的誘因，國際社會也剩下非常少數的藥廠在製造，這個在藥物供應上面就會顯得非常脆弱。

她提到，大家所關注的，還有「短效胰島素」，這部分正在研議，因應現在相關的糖尿病用藥，有不同的一些策略，尤其是原廠有不同策略，所以這部分也會納入關鍵藥物清單裡面去做研議。

相關法規或補助支持的部分，林靜儀表示，過去有《生技醫藥產業發展條例》、《產業創新條例》來做一些補助。不過有一些藥物可能是很久的老藥，只是生產製程一直不夠完整，這部分是否適用前述兩項條例，會再跟相關其他部會一起來做研議。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，要讓學名藥、原料藥繼續在台灣有商機齁，需要各部會，包括衛福部把關藥價、庫存，及經濟部提供誘因支持、補助，也包括減稅。要讓團隊銷往國際也很重要，像是賴清德總統提到跟日本等幾個國家合作。

有關減稅優惠的部分，郭肇中指出，希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠。在研究開發的部分，「綠色製程」屬於先進、智慧化的製程，未來盡量往這個方面來做處理。即使沒有25%比較高的研發投資抵減，一般也有15%的研發投資抵減。