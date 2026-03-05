快訊

國產藥減稅優惠 經濟部：研議「生技條例」25%投資抵減優惠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部產業技術司司長郭肇中。聯合報系資料照
經濟部產業技術司司長郭肇中。聯合報系資料照

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

有關關鍵藥品清單篩選原則，林靜儀表示，第一是必要藥品，第二是臨床建議的必備藥品，第三是可能量少、成本高，長期必須仰賴專案進口的藥品。第四，原廠本身藥廠的經營，在國外的原廠可能未來不再生產的藥品。

至於比較迫切的藥品，林靜儀說，台灣的狀況跟國際社會有一點類似，全球大概最關切「抗生素」。有一些已經用非常非常久的抗生素，對於原來的藥廠已經沒有製藥的誘因，國際社會也剩下非常少數的藥廠在製造，這個在藥物供應上面就會顯得非常脆弱。

她提到，大家所關注的，還有「短效胰島素」，這部分正在研議，因應現在相關的糖尿病用藥，有不同的一些策略，尤其是原廠有不同策略，所以這部分也會納入關鍵藥物清單裡面去做研議。

相關法規或補助支持的部分，林靜儀表示，過去有《生技醫藥產業發展條例》、《產業創新條例》來做一些補助。不過有一些藥物可能是很久的老藥，只是生產製程一直不夠完整，這部分是否適用前述兩項條例，會再跟相關其他部會一起來做研議。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，要讓學名藥、原料藥繼續在台灣有商機齁，需要各部會，包括衛福部把關藥價、庫存，及經濟部提供誘因支持、補助，也包括減稅。要讓團隊銷往國際也很重要，像是賴清德總統提到跟日本等幾個國家合作。

有關減稅優惠的部分，郭肇中指出，希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠。在研究開發的部分，「綠色製程」屬於先進、智慧化的製程，未來盡量往這個方面來做處理。即使沒有25%比較高的研發投資抵減，一般也有15%的研發投資抵減。

抗生素 藥品 衛福部 經濟部 林靜儀

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

國產藥減稅優惠 經濟部：研議「生技條例」25%投資抵減優惠

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議，聚焦「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」。有關計畫中50項關鍵藥品，最迫切要國產化的項目，衛福部次長林靜儀指出，有抗生素、短效胰島素。減稅優惠的部分，經濟部表示，未來希望往更好的「生技條例」25%投資抵減優惠方向研議。

壽險1月保費淨流入515億元！保險給付件數破689.3萬件 原因曝光

受惠於全球股市大好，投資型、分紅商品熱銷，保發中心統計，壽險業今年一月總保費收入3,135.2億元、保險給付金額2,619.9億元，單月保費淨流入高達515億元，寫去年六月以來新高，且連續八個月呈現保費淨流入。壽險業者指出，一月保費收入創新高，主要成長動能來自於美元利變險和投資型商品的熱銷，在投資市場表現良好的情況下，預期今年二、三月仍會維持保費淨流入。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

1月批發業表現優於預期 營收1.4兆元創歷年新高

我國批發業開春表現亮眼。經濟部統計處5日公布1月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高；然而零售業與餐飲業因今年春節落點較晚，在去年高基期影響下，年增率雙雙呈現負成長。

