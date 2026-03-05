影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

龔明鑫表示，針對4月供氣挑戰，目前已由經濟部次長賴建信每日召開會議盤點。台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中10條來自中東，其餘20條供應正常，「我們對油與氣都有掌握。現在請賴次長每天開會，盡量把4月份的油與氣也掌握下來」，若戰事到4月還有影響，經濟部也同步進行三階段方案因應，「提前貨」、「亞洲調貨」，以及「市場買現貨」。

至於是否可能在天然氣缺乏情況下，在4月加大燃煤發電。龔明鑫指出，啟動燃煤備用機組是「後面的手段」，由於4月份起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們來考慮這個問題」。