影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
經濟部龔明鑫部長與產業公協會交流會議第三場下午在經濟部第一會議室舉行，龔明鑫會後受訪表示國內油的部份存量有一百多天，天然氣有超過11天以上。記者邱德祥／攝影
經濟部龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

龔明鑫表示，針對4月供氣挑戰，目前已由經濟部次長賴建信每日召開會議盤點。台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中10條來自中東，其餘20條供應正常，「我們對油與氣都有掌握。現在請賴次長每天開會，盡量把4月份的油與氣也掌握下來」，若戰事到4月還有影響，經濟部也同步進行三階段方案因應，「提前貨」、「亞洲調貨」，以及「市場買現貨」。

至於是否可能在天然氣缺乏情況下，在4月加大燃煤發電。龔明鑫指出，啟動燃煤備用機組是「後面的手段」，由於4月份起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們來考慮這個問題」。

經濟部龔明鑫部長與產業公協會交流會議第三場下午在經濟部第一會議室舉行，龔明鑫（左）會後受訪表示國內油的部份存量有一百多天，天然氣有超過11天以上。記者邱德祥／攝影
葉俊顯 商總 經濟部 龔明鑫 國發會 天然氣

