1月批發業表現優於預期 營收1.4兆元創歷年新高

我國批發業開春表現亮眼。經濟部統計處5日公布1月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高；然而零售業與餐飲業因今年春節落點較晚，在去年高基期影響下，年增率雙雙呈現負成長。

1月批發業表現優於預期，統計處表示，主因是新興科技應用商機續強，加上工作天數較上月增加，春節前的下游通路備貨動能，讓機械器具批發業年增率高達63.5%。此外，化學材料批發業與家用器具及用品批發業也分別有18.1%與11.6%的成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，受惠於上市櫃公司獲利成長，有望進一步帶動企業端為員工調薪，加上政府稅制優化減輕民眾負擔，所得效果與薪資調升的雙重動能，將成為支撐內需市場熱度的重要推手，主計總處評估今年民間消費成長年增率將達2.51％，整體內需仍具回溫契機，預期今年國內消費表現將優於去年。

零售業方面，1月營業額為4,305億元，年減3.4%。統計處分析，由於今年農曆春節落在2月，相關採買動能分散至下個月，導致百貨公司年減11.4%、量販店年減9.8%、超級市場年減7.6%。其中汽機車零售業營業額年增率更是轉為負成長5.8%。

陳玉芳指出，去年12月進口車集中交貨，加上車商強烈促銷，推升比較基期，導致1月數據表現不如預期。她坦言，目前消費者仍對進口車呈現觀望心態，買氣遲滯，但農曆年前購車需求回穩支撐下，仍有抵銷部分跌幅，相對而言，國產車買氣則受惠於年前剛性需求而逐步增溫。評估要到關稅底定後，營業額才會有增加態勢。

餐飲業1月營業額為962億元，年減8.9%。統計處分析，去年1月正值春節長假，聚餐與旅遊外食需求極旺，拉高對比基期。

統計處評估2月的批發業營業額年增率約在2.5%至5.5％，零售業營業額年增率為5.6%至8.6%，餐飲業營業額年增率為16.2%至19.2%。統計處指出，隨著2月春節效應顯現，圍爐聚餐商機與228連假帶動下，零售與餐飲業可望回溫。