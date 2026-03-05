快訊

1月批發業表現優於預期 營收1.4兆元創歷年新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部統計處5日公布1月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高；然而零售業與餐飲業因今年春節落點較晚，在去年高基期影響下，年增率雙雙呈現負成長。圖為東大門夜市。圖／聯合報系資料照
我國批發業開春表現亮眼。經濟部統計處5日公布1月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高；然而零售業餐飲業因今年春節落點較晚，在去年高基期影響下，年增率雙雙呈現負成長。

1月批發業表現優於預期，統計處表示，主因是新興科技應用商機續強，加上工作天數較上月增加，春節前的下游通路備貨動能，讓機械器具批發業年增率高達63.5%。此外，化學材料批發業與家用器具及用品批發業也分別有18.1%與11.6%的成長。

經濟部統計處副處長陳玉芳指出，受惠於上市櫃公司獲利成長，有望進一步帶動企業端為員工調薪，加上政府稅制優化減輕民眾負擔，所得效果與薪資調升的雙重動能，將成為支撐內需市場熱度的重要推手，主計總處評估今年民間消費成長年增率將達2.51％，整體內需仍具回溫契機，預期今年國內消費表現將優於去年。

零售業方面，1月營業額為4,305億元，年減3.4%。統計處分析，由於今年農曆春節落在2月，相關採買動能分散至下個月，導致百貨公司年減11.4%、量販店年減9.8%、超級市場年減7.6%。其中汽機車零售業營業額年增率更是轉為負成長5.8%。

陳玉芳指出，去年12月進口車集中交貨，加上車商強烈促銷，推升比較基期，導致1月數據表現不如預期。她坦言，目前消費者仍對進口車呈現觀望心態，買氣遲滯，但農曆年前購車需求回穩支撐下，仍有抵銷部分跌幅，相對而言，國產車買氣則受惠於年前剛性需求而逐步增溫。評估要到關稅底定後，營業額才會有增加態勢。

餐飲業1月營業額為962億元，年減8.9%。統計處分析，去年1月正值春節長假，聚餐與旅遊外食需求極旺，拉高對比基期。

統計處評估2月的批發業營業額年增率約在2.5%至5.5％，零售業營業額年增率為5.6%至8.6%，餐飲業營業額年增率為16.2%至19.2%。統計處指出，隨著2月春節效應顯現，圍爐聚餐商機與228連假帶動下，零售與餐飲業可望回溫。

主計總處 零售業 餐飲業 批發業

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

影／美伊戰衝擊能源供應 龔明鑫：儲油量超過百天

經濟部長龔明鑫今天出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。龔明鑫表示，根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

我國批發業開春表現亮眼。經濟部統計處5日公布1月批發業營業額達1兆4,437億元，年增32.1%，營業額和增幅都創下歷年新高；然而零售業與餐飲業因今年春節落點較晚，在去年高基期影響下，年增率雙雙呈現負成長。

最強2月！外資淨匯入115億美元買股 油價恐成3月轉折

金管會公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元，也寫史上同期新高，顯示資金動能明顯回流。

天然氣存量備戰…經濟部長：若4月調度困難 燃煤是最後手段

中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。經濟部長龔明鑫5日指出，目前國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

