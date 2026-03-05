最強2月！外資淨匯入115億美元買股 油價恐成3月轉折

金管會公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元，也寫史上同期新高，顯示資金動能明顯回流。

外資連兩月大舉匯入，推升外資累積在台餘額攀升到3,409.8億美元、折合新台幣逾10.6兆元，改寫歷史新高水位。資金水位創高，意味外資帳上可動用部位充沛，為台股後市提供潛在動能。

若從歷史排名觀察，外資淨匯入史上前五大量中，2026年即占兩席。1月淨匯入93.97億美元位居第五大，2月再衝上114.94億美元、排名第三，資金強度罕見。

史上單月淨匯入第一大為2025年5月127億美元，第二大為2024年5月117億美元，第四大為2023年11月112.6億美元。前五大有四筆集中在近四年，且金額皆突破百億美元，顯示外資對台布局已由短線進出，轉向中長期配置。

法人指出，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具關鍵地位，加上2026年民間消費與固定投資升溫，全年經濟結構逐步由「外熱內冷」走向「多引擎並進」，基本面強勁支撐下，外資中長期配置台股的邏輯仍在。

金管會5日公布2026年2月外資動態。2月外資淨匯入114.94億美元，加計陸資淨匯入0.19億美元後，外陸資共淨匯入115.13億美元是史上同期第一大淨匯入量，同時也是史上第三大。

進一步觀察資金去向，2月外陸資合計淨匯入115.13億美元，並買超上市櫃股票1,644.1億元，較1月賣超大幅翻多。累計前二月買超1,554.2億元，顯示匯入本金後即實質加碼台股，而非僅停泊資金。

需留意的是，金管會統計的外資淨匯入，係以外資投資台灣的「資產面」為基礎，反映本金流向；與央行以「現金流」計算盈餘匯出概念不同。換言之，本次數據更能直接觀察外資對台股的實際配置態度。

但後續仍須觀察中東衝突情勢，是否推升油價長期站穩70美元之上，若通膨壓力回升，恐使美國降息時點延至9月以後，增加市場波動。法人指出，資金面與國際變數交織下，外資動向仍將成為牽動台股的關鍵指標。