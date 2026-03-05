天然氣存量備戰…經濟部長：若4月調度困難 燃煤是最後手段

中東戰火延燒，引發全球能源焦慮。經濟部長龔明鑫5日指出，目前國內天然氣存量維持在11天以上，3月供應無虞，全面採取「提前長約、鄰國交換、現貨採購」三大應變策略，但若4月缺口擴大，面臨調度壓力，也不排除啟動燃煤備用機組作為最後手段，全力維持物價與電網穩定。

龔明鑫5日出席「經濟與產業諮詢會」，包含國發會主委葉俊顯、商總理事長許舒博等工商團體皆出席。龔明鑫轉述企業界關切議題，坦言業界最關心的仍是中東局勢對油電供應的衝擊。根據經濟部掌握，目前國內儲油量可支撐超過100天，急迫性較低；天然氣存量則維持在11天以上，符合法定標準。

針對4月供氣挑戰，龔明鑫指出，目前已由經濟部次長賴建信每日召開會議盤點。台灣每月約有30條天然氣運輸船，其中10條來自中東，其餘20條供應正常。

為補足潛在缺口，龔明鑫指出，已啟動三大主軸應變。第一，長約協商：與美國、澳洲供應商協商，將原本簽署的貨量，提前至4月交貨。第二，鄰國交換：嘗試與日、韓等鄰國進行協商，調整到貨先後順序，但龔明鑫也坦言，目前各國都在搶貨，此管道仍需努力。第三則是現貨採購，不過現貨市場雖有供應，但價格波動大，將視價格合理性進行評估。

倘若天然氣調度面臨困難，龔明鑫指出，啟動燃煤備用機組是「後面的手段」，由於4月份起不再是空污季節管制期，法令上的操作彈性較大，「也許到那時候，我們來考慮這個問題」。

至於是否因此動搖電價，龔明鑫強調，國內有雙緩漲機制，包含平穩物價與亞鄰最低價，雖然最終電價由審議委員會決定，但「穩定物價」是國營事業重要的任務，都會盡量避免造成物價波動，下個月的天然氣「也不一定會漲」。

至於外界關心的核電議題，龔明鑫說明，核二、核三廠相關再運轉計畫預計3月送核安會，將啟動自主安全檢查，進度會按部就班進行。

龔明鑫指出，目前政府已籌設「經濟及產業諮詢會」，一年至少與工商協會見面四次；3月與9月側重解決企業的經營問題，6月與12月則由政府提出如高科技、數位與淨零「雙軸轉型」的產業政策規劃，並聽取業界回饋。