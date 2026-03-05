金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

「金工顧產業 共榮嘉年華」今起登場，高市副市長羅達生及工業區廠商聯合總會理事長許正雲等數百名產業界代表見證金工中心研發成果。何晉滄說，金工中心是南部最「接地氣」的法人研發機構，傳統產業在全球淨零排放、數位轉型壓力及關稅與地緣政治等不確定因素下，正面臨成本與轉型雙重挑戰，金工中心的技術支援，可協助產業將製造優勢轉化為競爭力。

金工中心近年積極打造產業一條龍服務體系，從研發、檢測、驗證與人培量能整合，並同步鏈結外部產學研能量，協助企業降低研發風險、縮短開發時程。

金屬中心董事長劉嘉茹說，當前產業競爭核心已從單一領域走向跨域整合，為讓研發成果更貼近產業需求，這次展覽特別將技術工程師的聯絡資訊放在展區第一線，快速與企業對接。

副市長羅達生表示，金屬工業是支撐半導體、航太、醫材與機器人等前瞻科技的重要基石，高雄正推動「淨零」與「數位」雙軸轉型，市府已與金工中心合作成立服務平台，透過淨零學院、碳權交易所與產業聯盟等機制，協助高耗能產業接軌國際。

金工中心這次成果展規畫七大主題館，「材料創新館」聚焦金屬減碳與材料高值化，展示回收鋁銅與高導熱銅鎳合金；「精密製造館」呈現微管鍍膜、4D積層製造與電化學加工技術。「智慧醫療館」展出經顱磁刺激系統、語言治療軟體與肺功能檢測；「綠色能源館」則介紹測風塔與混氫燃燒等綠能方案。「AI應用館」展示智慧機器人與救援無人機。

經濟部政務次長何晉滄（見圖）看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景。記者王昭月／翻攝