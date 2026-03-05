助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，財政部說明，將透過租稅優惠政策，協助國內生技醫藥產業研發與自製原料藥及製劑。

國家藥物韌性整備計畫執行時間2026-2029共四年，總預算240億元。其中，經濟部預算131.6億元 (54.83%)，衛福部預算80.4億元(33.50%)，核安會預算28億元(11.67%)。經濟部主責產業輔導、技術升級，財政部主責研發抵減、賦稅優惠。

財政部長莊翠雲說明，配合國家藥物韌性整備計畫，針對「研發自製原料藥、製劑」之工作項目，財政部作為協助機關，主要透過提供稅務優惠措施，如研發抵減、設備投資抵扣及環保設施抵免等，來減輕業者負擔並優化生醫發展環境。

莊翠雲表示，首先依據《生技醫藥產業發展條例》，提供專屬特優租稅優惠。針對「研發製造公司」與「受託開發製造公司 (CDMO)」提供多項專屬獎勵。

如針對研發製造公司，自自有應納稅額年度起，分五年抵減，抵減率高達25%。機器設備投資抵減：涵蓋研發製造與CDMO公司，自自有應納稅額年度起，可選擇「當年度抵減5%」或「分三年抵減3%」。

另提供營利事業股東投資抵減、個人天使投資人所得減除優惠，以及針對高階專業人員與技術投資人提供所得緩課及擇低課稅等誘因。莊翠雲也說，將依據《產業創新條例》，優化整體環境與完整供應鏈。

她表示，除生技專法外，亦提供一般產業創新之租稅優惠，以強化國際競爭力。包含研究發展支出抵減（當年度15%或分三年10%），以及智慧機械、AI產品服務、節能減碳等設備投資抵減（當年度5%或分三年3%）。

此外，國際供應鏈關鍵公司加碼，前瞻研究發展支出，當年度抵減率高達25%；先進製程設備投資，當年度抵減率5%，且支出金額無上限。其他投資與盈餘運用優惠，提供有限合夥創投穿透課稅、個人天使投資人減除，以及未分配盈餘實質投資減除優惠。

莊翠雲說，財政部配合衛福部持續盤點國內業者產製「原料藥」所面臨的問題與政策工具。若衛福部基於主管機關立場認為有必要，且現行租稅優惠仍有不足時，財政部將配合政策需要，研議提供更合宜的租稅獎勵方案。