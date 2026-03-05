快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰 台中人憂中火「以氣換煤」進度受阻…台電解釋

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「以氣換煤」進度受影響。對此，台電表示，台中電廠「以氣換煤」進度依經濟部規畫進行，首部機組預定今年上線，逐步拆除1、2號燃煤機組，以及將3、4號燃煤機轉為備用。

台電表示，有關台電台中電廠「以氣換煤」進度，是依經濟部規畫進行，台中電廠現正進行新燃氣機組更新計畫，首部燃氣新機組預定今（2026）年上線，既有燃煤機組將搭配新燃氣機組進度，逐步拆除1、2號機，以及將3、4號機轉為備用；後續二期燃氣機組預計2031年起更新上線後，逐步拆除3、4號機，以及將5至10號機轉為緊備機組，預計在2034年底前，達成中火無煤供電目標。

伊朗 燃煤機組 台電 台中市 火力發電廠 經濟部

延伸閱讀

美伊開戰 台中人憂中火「火力全開」、影響「以氣換煤」 市府說話了

中東戰事恐讓台灣多燒煤 蘇俊賓：空汙監控與減量配套應同步到位

美伊戰爭引發能源擔憂 台中副市長鄭照新：盼中央向產業說明政策方向

聯合報社論／停電和空汙誰先降臨，蔡英文沒料到的時刻

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，財政部說明，將透過租稅優惠政策，協助國內生技醫藥產業研發與自製原料藥及製劑。

美伊開戰 台中人憂中火「以氣換煤」進度受阻…台電解釋

美國與伊朗開戰，伊朗宣稱封鎖荷莫茲海峽，若天然氣供應受阻，中央擬增加4處燃煤啟動備用電力，引發台中人憂心台中火力發電廠「以氣換煤」進度受影響。對此，台電表示，台中電廠「以氣換煤」進度依經濟部規畫進行，首部機組預定今年上線，逐步拆除1、2號燃煤機組，以及將3、4號燃煤機轉為備用。

AI需求強勁 1月工業、製造業生產指數連23紅

經濟部5日公布1月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，雖製造業不如先前預期年增率可成長4成，但受惠AI相關供應鏈生產動能強勁，年增率仍雙雙寫下第23個月正成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。