AI需求強勁 1月工業、製造業生產指數連23紅

經濟部5日公布1月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，雖製造業不如先前預期年增率可成長4成，但受惠AI相關供應鏈生產動能強勁，年增率仍雙雙寫下第23個月正成長。

1月工業生產指數為124.51，年增28.51%；製造業生產指數126.36，年增30.05%，指數雙雙寫下歷年同月新高。經濟部統計處副處長陳玉芳解釋，1月製造業生產指數不如預期，主因有二：第一是電子零組件業受產品組合影響，高低階產品存在價格落差，經統計處理後數據調降；第二則是電腦電子光學製品業去年12月配合客戶集中出貨伺服器，導致1月進入回檔修正，在基期墊高下使增幅收斂。

儘管如此，AI浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加上半導體先進製程投資延續，電子零組件業1月年增25.21%，連續25個月正成長；電腦電子光學製品業年增率更高達139.4%，創歷年同月最大增幅。統計處預估，2月製造業生產年增率將落在9.7%至14%之間，若合計1、2月，年增率約20.1%至22.2%，平均指數有望創歷年同期新高，顯示製造業成長態勢未變。

在各別產業表現上，汽機車業1月表現突出，指數年增14.66%，連續兩個月正成長。陳玉芳分析，主因受惠新車上市效應、貨物稅減徵及客運車輛電動化政策激勵，加上部分汽車零件跟進增產，推升生產動能。

機械設備業指數年增22.29%，表現同樣可觀。陳玉芳說明，隨半導體產業積極擴產，帶動相關機械設備需求暢旺，加上今年1月工作天數較去年增加，且廠商在年前提前備貨，進一步推升產能。

針對傳產走勢，化學材料及肥料、基本金屬指數1月年增率分別為5.69%、4.88%。陳玉芳指出，去年12月製造業生產指數年增24.58%，若扣除電子零組件與電腦電子光學製品業，傳產年增率其實是年減0.11%；但今年1月扣除兩大行業後，年增率已轉為3.57%，雖然受春節落點及工作天數增加影響，但顯示傳產表現已有回穩趨勢。

至於中東戰火延燒，陳玉芳指出，因戰事發生在2月底，對當月數據影響有限。目前戰事擴張程度與持續時間仍不明確，短期對國內生產端的干擾雖未浮現，後續影響仍須持續觀察。