經濟部三枝箭！ 拚藥業產值2030年增至1,800億元

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，經濟部政次何晉滄說明，經濟部三策略，拚製藥產業產值2030年增至1,800億（2024年為900億），包含投入71億補助自主研發、60億先進技術支持、強化國際鏈結。

何晉滄表示，該計畫核心目標，為打造國家藥物自主供應鏈，強化國內用藥安全，並逐步讓台灣成為國際藥業供應鏈的關鍵支撐力（Reliable Partner）。

何晉滄指出，2030年具體指標，帶動國內原料藥、學名藥與生物相似藥的產值，挑戰從2024年900億元翻倍，成長至1,800億元。盼促成國際商務洽談大於100場，取得實質國際合作訂單大於15件。另掌握關鍵藥品清單（81項製劑、35項原料藥），提高國內自製率與供應穩定度。

有關該計畫三大執行策略與具體措施，何晉滄說明，策略一，建構藥品安全網，強化供應韌性。經濟部（推動生產）將與衛福部（市場拉動）聯手，配合核價加速、健保價格支持與採購誘因（如戰備儲備在地採購），確保廠商有利可圖。

規劃針對584項必要藥品，依據「健保市場規模」與「技術門檻/風險」分四類處理。特別聚焦國產藥證0或1張的高缺藥風險品項：

高技術門檻（37項）：由法人先行投入研發，提供先進技術支持。

具市場可行性（108項）：補助業者自主開發，推動製劑綁原料藥。

國內市場小（229項）：採取專案採購、戰備儲備或健保調價因應。

低缺藥風險（210項）：持續監控。

何晉滄提及，策略二，提升製藥技術，穩定供應與產值提升。將導入兩大先進技術，首先是連續製造（結合即時監測），可降低25-50%生產成本、減少50-70%廠房空間與人力風險，並節能減碳。其次是綠色化學，引進生物催化、簡化合成步驟，符合 ESG 國際趨勢，有助取得歐美訂單。

並將鎖定關鍵藥物量產，優先支援具高市場規模、高技術門檻或面臨原廠供應不足風險的藥品。例如：糖尿病藥物（如面臨原廠退出台灣市場的胰島素）、抗凝血藥品、吸入式呼吸道藥品及微球注射劑等（≥ 60項）。

何晉滄表示，策略三，強化國際鏈結，爭取國際訂單。將籌組國家隊（Team Taiwan），依據資本額與外銷能力，遴選出Team A（具歐美日外銷能力/美國DMF 5張以上的大廠）與Team B（具東協外銷經驗、具潛力的中型廠）。

另執行海外拓銷，以「國家形象館(Taiwan Pavilion)」模式，集體參加國際大展（如CPHI義大利世界製藥原料展、BIO US北美生技展等），主打台灣為全球供應鏈可靠夥伴，目標接單大於15件。

何晉滄說，該計畫將投入超過131.6億元，包括：先進技術支持（60億元），針對0張國產藥證之必要藥品（≥60項），進行技術開發並技轉予國內業者接續量產；補助自主開發（71.6億元），透過A+企業創新研發淬鍊計畫，鼓勵業者導入先進技術、開發首兩張國產藥證，並推動「製劑綁原料藥」。

何晉滄總結道，該計畫以「自製國產藥品」為核心，運用超過130億資源，透過「補強安全網缺口」、「技術升級穩定量產」與「國家隊深耕國際」三枝箭，全面確保台灣的國安與民生用藥無虞，同時將醫藥產業打造為下一個產值千億級的出口產業。