中經院副院長王健全13日追思紀念會 盼傳承對國家社會的關懷與使命感

中經院前副院長王健全1月8日辭世。為感念王健全的精神風範與對國家社會的付出 ，中經院訂13日（星期五）下午1時30分在中經院蔣碩傑國際會議廳，舉辦「王健全副院長追思紀念會」，邀請曾與王健全共事、交流或相知的產官學界蒞臨，共同追憶他的學術精神、公共關懷與溫厚人格。

王健全突然離世，讓各界震驚與不捨，在1月20日的告別式上，齊聚來自各界與他相交的好友與後進，場面莊嚴溫馨，也展現大家對他的深切懷念。

中經院指出，王健全一生致力經濟研究與公共政策，長年深耕產業分析、國家發展與制度建言，其所參與及主持的重要政策課題，幾乎貫穿台灣經濟發展的多個關鍵階段。從早期的《產業升級條例》、《產業創新條例》，到近年非紅供應鏈布局；從中小企業與傳統產業的轉型關懷，到高科技產業的前瞻發展，處處可見其對國家經濟脈動的深刻理解與前瞻視野。

王健全多年來，始終關懷台灣經濟發展中的不均衡現象與經濟弱勢族群，無論是對傳統產業的扶持、中小企業的困境，或對年輕世代面臨的失落感與發展前景，皆投注長期關注與實際行動。中經院盼藉由此次追思紀念會，讓各界在緬懷中凝聚情誼，在回顧中傳承他對國家社會的關懷與使命感。

