中經院副院長王健全13日追思紀念會 盼傳承對國家社會的關懷與使命感

經濟日報／ 台北訊
中經院將於13日下午舉辦副院長王健全追思紀念會，日前已於長興街院址一樓設置追思牆，供各界留言。中經院／提供
中經院將於13日下午舉辦副院長王健全追思紀念會，日前已於長興街院址一樓設置追思牆，供各界留言。中經院／提供

中經院前副院長王健全1月8日辭世。為感念王健全的精神風範與對國家社會的付出 ，中經院訂13日（星期五）下午1時30分在中經院蔣碩傑國際會議廳，舉辦「王健全副院長追思紀念會」，邀請曾與王健全共事、交流或相知的產官學界蒞臨，共同追憶他的學術精神、公共關懷與溫厚人格。

王健全突然離世，讓各界震驚與不捨，在1月20日的告別式上，齊聚來自各界與他相交的好友與後進，場面莊嚴溫馨，也展現大家對他的深切懷念。

中經院指出，王健全一生致力經濟研究與公共政策，長年深耕產業分析、國家發展與制度建言，其所參與及主持的重要政策課題，幾乎貫穿台灣經濟發展的多個關鍵階段。從早期的《產業升級條例》、《產業創新條例》，到近年非紅供應鏈布局；從中小企業與傳統產業的轉型關懷，到高科技產業的前瞻發展，處處可見其對國家經濟脈動的深刻理解與前瞻視野。

王健全多年來，始終關懷台灣經濟發展中的不均衡現象與經濟弱勢族群，無論是對傳統產業的扶持、中小企業的困境，或對年輕世代面臨的失落感與發展前景，皆投注長期關注與實際行動。中經院盼藉由此次追思紀念會，讓各界在緬懷中凝聚情誼，在回顧中傳承他對國家社會的關懷與使命感。

相關報名資訊如下：

主辦單位：中華經濟研究院

活動日期：115年3月13日（星期五），13:30-15:30

活動地點：中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳（台北市大安區長興街75號）

洽詢方式：（02）2735-6006轉104宋小姐、103莊小姐 ，中華經濟研究院財經策略中心

報名方式：線上報名（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=20260313

追思紀念影片：緬懷王副院長健全（https://www.youtube.com/watch?v=Icksu1dVIYQ

傳統產業 經濟發展 公共政策 中經院

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，財政部說明，將透過租稅優惠政策，協助國內生技醫藥產業研發與自製原料藥及製劑。

經濟部三枝箭！ 拚藥業產值2030年增至1,800億元

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，經濟部政次何晉滄說明，經濟部三策略，拚製藥產業產值2030年增至1,800億（2024年為900億），包含投入71億補助自主研發、60億先進技術支持、強化國際鏈結。

中經院副院長王健全13日追思紀念會 盼傳承對國家社會的關懷與使命感

中經院前副院長王健全1月8日辭世。為感念王健全的精神風範與對國家社會的付出 ，中經院訂13日（星期五）下午1時30分在中經院蔣碩傑國際會議廳，舉辦「王健全副院長追思紀念會」，邀請曾與王健全共事、交流或相知的產官學界蒞臨，共同追憶他的學術精神、公共關懷與溫厚人格。

副總統蕭美琴代表總統頒發褒揚令 表彰巨大集團創辦人劉金標

副總統蕭美琴5日出席巨大集團創辦人劉金標先生公祭儀式，代表總統頒發褒揚令，由董事長劉湧昌代表家屬受領，表彰劉金標先生一生對臺灣自行車產業發展及綠色交通推動的卓越貢獻。

