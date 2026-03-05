快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

副總統蕭美琴代表總統頒發褒揚令 表彰巨大集團創辦人劉金標

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

副總統蕭美琴5日出席巨大集團創辦人劉金標先生公祭儀式，代表總統頒發褒揚令，由董事長劉湧昌代表家屬受領，表彰劉金標先生一生對臺灣自行車產業發展及綠色交通推動的卓越貢獻。

公祭儀式5日於巨大集團全球營運總部舉行，海內外產業界代表、政府機關及各界友人到場致意，共同追思這位長年為臺灣自行車產業奉獻心力的重要企業家。

總統褒揚令指出，劉金標先生一生深耕自行車產業，帶領巨大集團建立國際品牌地位，推動碳纖維技術研發與產業升級，同時致力推廣自行車文化與綠色交通理念，對臺灣產業發展及永續社會帶來深遠影響。

面對創辦人的辭世，巨大集團深感不捨，但更將銘記創辦人的教誨。未來，集團將延續創辦人一生所堅持的精神與使命，持續推動自行車產業創新與永續發展。

蕭美琴 劉金標 自行車

延伸閱讀

盛治仁／懷念標哥轉動台灣向前行

巨大創辦人 劉金標93歲辭世

將品牌推向世界！「讓未來決定現在」哲學 劉金標造就捷安特與YouBike

自行車教父劉金標辭世 車友湧入巨大粉專追悼：改變世界的巨人

相關新聞

經濟部撥460億元銀彈抗美關稅 核可件數逾1,700件

面對美國關稅衝擊，經濟部編列約460億元相關特別預算，推動支持產業的四大措施，去年8月7日起開放受理申請，截至今年3月2日，累計核可件數逾1,700件，總金額近126億元。

中東戰事釀台股震盪 卓榮泰：尚在可控範圍

美伊開火，傳出伊朗有意與美國談判，加上川普承諾穩定石油市場，台股早盤強勢回彈。行政院長卓榮泰指出，金融市場方面，過去兩天台股跌幅較日韓低，尚在可控範圍，且今日呈現較大幅度上漲，仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

助攻生技醫藥業！ 財政部祭出租稅優惠政策

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，財政部說明，將透過租稅優惠政策，協助國內生技醫藥產業研發與自製原料藥及製劑。

AI 太強 1月工業、製造業生產指數連23紅

經濟部5日公布1月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，雖製造業不如先前預期年增率可成長4成，但受惠AI相關供應鏈生產動能強勁，年增率仍雙雙寫下第23個月正成長。

經濟部三枝箭！ 拚藥業產值2030年增至1,800億元

總統府5日舉行健康台灣委員會第七次會議。有關主題「國家藥物韌性整備計畫(2026-2029)」，經濟部政次何晉滄說明，經濟部三策略，拚製藥產業產值2030年增至1,800億（2024年為900億），包含投入71億補助自主研發、60億先進技術支持、強化國際鏈結。

中經院副院長王健全13日追思紀念會 盼傳承對國家社會的關懷與使命感

中經院前副院長王健全1月8日辭世。為感念王健全的精神風範與對國家社會的付出 ，中經院訂13日（星期五）下午1時30分在中經院蔣碩傑國際會議廳，舉辦「王健全副院長追思紀念會」，邀請曾與王健全共事、交流或相知的產官學界蒞臨，共同追憶他的學術精神、公共關懷與溫厚人格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。