聽新聞
0:00 / 0:00
副總統蕭美琴代表總統頒發褒揚令 表彰巨大集團創辦人劉金標
副總統蕭美琴5日出席巨大集團創辦人劉金標先生公祭儀式，代表總統頒發褒揚令，由董事長劉湧昌代表家屬受領，表彰劉金標先生一生對臺灣自行車產業發展及綠色交通推動的卓越貢獻。
公祭儀式5日於巨大集團全球營運總部舉行，海內外產業界代表、政府機關及各界友人到場致意，共同追思這位長年為臺灣自行車產業奉獻心力的重要企業家。
總統褒揚令指出，劉金標先生一生深耕自行車產業，帶領巨大集團建立國際品牌地位，推動碳纖維技術研發與產業升級，同時致力推廣自行車文化與綠色交通理念，對臺灣產業發展及永續社會帶來深遠影響。
面對創辦人的辭世，巨大集團深感不捨，但更將銘記創辦人的教誨。未來，集團將延續創辦人一生所堅持的精神與使命，持續推動自行車產業創新與永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。