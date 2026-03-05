全台瘋棒球！ 台北大巨蛋漫畫特展「壘上有人」開幕

為持續推廣台灣漫畫與運動文化，文化部與遠雄巨蛋事業股份有限公司合作，搭配2026年WBC世界棒球經典賽熱潮，自3月5日起至7月26日將國家漫畫博物館籌備處推出的「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，延伸到台北大巨蛋園區，以不同形式、樣貌呈現棒球漫畫主題視覺。

文化部宣告棒球漫畫主題特展與台北大巨蛋WBC世界棒球經典賽事直播，同步於5日登場，歡迎大家到大巨蛋參觀棒球漫畫主題特展、支持棒球運動，同時享受運動、享受文化。

文化部常務次長徐宜君、運動部常務次長洪志昌、遠雄巨蛋事業股份有限公司董事長湯佳峯、《決勝球》作者宗青、《一百萬次的揮棒》作者楊白及編劇漢寶包、《KANO》作者陳小雅，以及《阿坡球經》主角、台灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡等出席4日開幕記者會。

徐宜君表示，棒球對台灣人來說是一個跨世代的記憶與話題，談到棒球，每個人心中都有一個棒球魂，也都能講出幾句與棒球有關的回憶，而棒球漫畫就是漫畫家透過圖像傳遞對於棒球熱血的青春及情感。

徐宜君說，特別感謝大巨蛋的合作，讓文化部能將在國漫館的經典展覽「壘上有人」移展至大巨蛋這個運動賽事核心的場域，「讓文化走進生活」。

文化部與運動部也正展開「雙百萬運動漫畫徵選」，期盼透過漫畫與運動的跨界，將運動的精神轉化為重要的文化內容。迎接即將開打的WBC，徐宜君也熱血喊話，希望台灣的棒球及漫畫，都能如同此次展覽主題「壘上有人，全力一擊」一般，一起強棒出擊，勇奪第一。

洪志昌表示，運動部長李洋正在前往日本，為參加經典賽的台灣棒球隊加油打氣的途中，期盼延續12強「TEAM TAIWAN」的氣勢，爭取經典賽最佳成績。

洪志昌說，運動部從成立前就致力於運動歷史的保存，以及運動文化的搜集、典藏等工作，運動部成立以後，更期盼強化在文化運動產業的推展。

去年李遠、李洋啟動「遠洋合作」，兩部會陸續推動運動漫畫展、雙百萬運動漫畫徵選，以及為迎接4年一次的亞洲運動會，將於4月21日至10月18日在國立台灣歷史博物館辦理的「亞洲在場—台灣與亞洲運動會特展」。

文化部指出，延伸至國漫館「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」的大巨蛋特展，由敏實科技大學體育教育中心助理教授李鳳然進行策展、國立成功大學歷史學系副教授謝仕淵擔任策展顧問。

藉由園區13個公共空間的大型版面及球場內的隱藏版位，將台灣漫畫家宗青、張季雅、陳小雅、曾正忠、楊白、漢寶包、劉興欽、練任、蠢羊等筆下的作品，以「總論」、「筆尖下的棒球力量」、「台灣棒球漫畫發展歷程」、「圖框中的棒球稜鏡」、「回憶上壘—記錄棒球榮光」、「下一局？換你來投球！」及「棒球—我們共同的夢想」（球場內）等7大展區呈現。

文化部表示，大巨蛋是國際賽事與城市大型活動的重要舞台，此次與大巨蛋以「運動 x 文化 x IP」整合模式，期待使觀眾在動線中自然與漫畫作品相遇，形塑「整座場館都是展場」的策展概念，讓每一次進場體驗都不只是觀賽或觀演，而是一種跨界沉浸。

隨著2026年WBC世界棒球經典賽即將登場，特展也可視為國際賽事前的重要文化暖身，透過漫畫這個具有高度情感渲染力的媒介，不僅凝聚國內球迷情感，也向國際傳遞台灣棒球獨有的文化底蘊與創作能量，讓國際賽事不只是競技交流，更是文化輸出的舞台。

為鼓勵運動漫畫產製及推廣運動文化，除了策辦「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」棒球漫畫主題特展外，文化部另與運動部合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，受理申請自即日起至4月30日，徵選以「運動」為主題的全新漫畫創作提案，預計評選出5案，每案提供200萬元獎勵金。